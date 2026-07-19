Tên lửa của Iran khai hỏa. Ảnh: WANA

Lực lượng Phòng vệ Bahrain tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy nhiều cuộc tấn công đường không của Iran trong ngày 19/7, đồng thời khẳng định tất cả vũ khí, các đơn vị đều trong tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất.

Theo hãng tin CNN, Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain kêu gọi người dân “thận trọng, tránh tiếp cận bất kỳ vật thể lạ hoặc khả nghi nào có thể là mảnh vỡ còn sót lại từ hành động gây hấn của Iran, đồng thời phải thông báo cho cơ quan chức năng ngay lập tức nếu phát hiện vật thể lạ”.

Sáng nay (19/7), còi báo động đã hú vang ở Bahrain và đây là lần cảnh báo thứ 7 trong vòng chưa đầy 48 giờ. Bộ Nội vụ Bahrain đã hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Bahrain là nơi Mỹ đặt các cơ sở quân sự nên nước này thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa từ phía Iran.

Cũng trong ngày 19/7, quân đội Kuwait cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã đáp trả những mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái trong bối cảnh liên tục bị Iran tấn công trong những ngày gần đây.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quân đội Kuwait viết: "Bất kỳ tiếng nổ nào vang lên đều là do hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu thù địch".

Trong 8 đêm liên tiếp, Mỹ đã oanh tạc các địa điểm bên trong Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở và căn cứ mà họ cho là do quân đội Mỹ sử dụng ở một số quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Kuwait, Bahrain và Oman.

Chiến sự giữa Washington và Tehran leo thang bất chấp bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian được ký kết vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột và đạt một thỏa thuận hòa bình lâu dài.