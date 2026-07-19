Theo CNN, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 18/7 đã thông báo về việc thực hiện một đợt không kích mới với mục tiêu "trừng phạt nhanh chóng" Iran sau vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thương vong ở Jordan.

"Chiến dịch không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời đáp trả cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhắm vào các căn cứ ở Jordan", CENTCOM cho biết.

Trước đó, CENTCOM đã xác nhận việc 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương sau đòn tập kích tên lửa của Tehran. Các binh sĩ bị thương được đưa đến bệnh viện ở Jordan để chữa trị, đều đã phục hồi và một số đã trở lại nhiệm vụ. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên của quân đội Mỹ do hỏa lực Iran gây ra kể từ tháng 3.

Máy bay Mỹ xuất kích để tấn công các mục tiêu Iran. Ảnh: CENTCOM

"Chúng tôi rất đau lòng khi điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh để phục vụ đất nước", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về vụ việc.

Iran đình chỉ cam kết ngừng bắn với Mỹ

Theo WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 18/7 tuyên bố rằng Tehran đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ với Mỹ.

"Mỹ đã vi phạm và đình chỉ toàn bộ các cam kết của họ theo khuôn khổ Bản ghi nhớ Islamabad. Vì lẽ đó, chúng tôi cũng không còn thực hiện chúng nữa và đang tập trung bảo vệ đất nước", ông Gharibabadi nói.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh, tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ đang rơi vào bế tắc bất chấp những nỗ lực làm trung gian của Pakistan.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng chỉ trích việc Mỹ vi phạm biên bản ghi nhớ, cảnh báo sẽ cùng trục kháng chiến dạy cho Washinton "những bài học không bao giờ quên".

"Việc Mỹ vi phạm thỏa thuận đã cho thấy chữ ký của Tổng thống Trump là vô giá trị và không đáng tin cậy. Washington vẫn không thay đổi chính sách ép buộc, bá quyền và bạo lực. Iran sẽ cùng các đồng minh trong trục kháng chiến dạy cho Mỹ những bài học nhớ đời", ông Khamenei cho biết.