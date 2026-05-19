Hãng thông tấn ISNA của Iran hôm nay (19/5) đưa tin trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi vừa qua, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết trong quá trình đàm phán với Tehran, Washington "đã có nhiều hành vi mâu thuẫn và thái quá".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: MEHR

“Những lần thất hứa trong quá khứ là lý do khiến chúng tôi nghi ngờ sâu sắc giới cầm quyền Mỹ. Cần nói thêm rằng việc Tehran tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột xuất phát hoàn toàn từ quan điểm có trách nhiệm”, ông Araghchi nói.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Naqvi bày tỏ hy vọng Islamabad có thể đóng vai trò khôi phục hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran có phát biểu trên trong bối cảnh Tehran vừa gửi đề xuất hòa bình 14 điểm mới cho Mỹ thông qua trung gian Pakistan.

Iran phá đường dây vận chuyển vũ khí

Kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19/5 đưa tin các đơn vị của IRGC gần đây đã phát hiện một số nhóm cực đoan hoạt động ở Iraq đang lên kế hoạch vận chuyển một lượng lớn vũ khí và đạn dược vào khu vực miền bắc Iran.

“Các nhóm cực đoan trên bị đánh chặn ở thành phố Baneh thuộc tỉnh Kurdishtan và chúng tôi đã thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược. Công tác tình báo đang được tiến hành để xác định và bắt giữ tất cả thành viên của các nhóm trên”, IRGC thông tin.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, phần lớn lô vũ khí bị thu giữ lần này là các súng trường AK kèm theo một số súng chống tăng vác vai.