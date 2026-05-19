Đài Al Hadath ngày 18/5 trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ cho hay ý tưởng trên được đề cập đến trong đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi cho Mỹ thông qua Pakistan.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: IRNA

Theo thông tin rò rỉ, Iran được cho sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân của nước này trong một thời gian dài, nhưng với điều kiện số uranium được làm giàu ở mức cao của họ sẽ được chuyển giao cho Nga thay vì Mỹ. Tehran vẫn loại trừ khả năng xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%. Uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên. Moscow đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột, đặc biệt bằng cách loại bỏ kho uranium làm giàu mức cao của Iran.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước báo giới: "Chúng tôi không chỉ đưa ra đề nghị như vậy. Chúng tôi đã từng thực hiện điều đó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi và điều đó không phải không có lý do".

Ông Putin nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ vi phạm các thỏa thuận và tiếp tục hợp tác với Tehran trong chương trình năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định uranium làm giàu cao của Iran nên được giao cho Washington. Tuần trước, ông Trump nói với hãng tin Fox News rằng vấn đề này chủ yếu để quảng bá trước công chúng và việc có được kho dự trữ của Iran sẽ chỉ khiến ông “cảm thấy tốt hơn”.