Hãng thông tấn Tasnim trích dẫn nguồn thạo tin thân cận với đoàn đàm phán Iran hôm 18/5 cho hay Washington trước đó đã gửi cho Tehran văn kiện phản hồi 14 điểm đối với đề xuất ban đầu của Iran. Sau khi chỉnh sửa lại nội dung, các nhà đàm phán Iran đã gửi bản đề xuất mới cho Mỹ thông qua trung gian Pakistan.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi, trưởng đoàn đàm phán của Iran. Ảnh: Tasnim

“Theo cách thức trao đổi thông tin gần đây, Iran một lần nữa gửi văn bản đề xuất 14 điểm thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan sau khi thực hiện việc sửa đổi… Văn kiện mới tập trung vào những bước đàm phán và các biện pháp xây dựng lòng tin của Mỹ”, nguồn tin tiết lộ.

Cũng trong ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua Pakistan, đồng thời khẳng định quyền làm giàu uranium của Tehran “là điều không thể thương lượng theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố: “Iran sẽ theo dõi sát sao các diễn biến và tập trung vào lợi ích quốc gia tại bàn đàm phán bất chấp những lời đe dọa. Tôi cũng cần cảnh báo rằng trong trường hợp đối phương có bất kỳ tính toán sai lầm nào, Iran có thể sẽ đáp trả mạnh mẽ”.