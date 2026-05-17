Theo hãng thông tấn WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 17/5 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng động thái của Iran tại eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho thị trường năng lượng toàn cầu.

"Cáo buộc này là một lời nói dối, được Mỹ sử dụng để biện minh cho hành động quân sự của họ. Chính các hành động 'gây hấn thiếu trách nhiệm' của Mỹ và Israel mới là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn tại các tuyến hàng hải quan trọng. Đây là kịch bản quen thuộc của Washington, họ tạo ra khủng hoảng, sau đó leo thang chúng dưới danh nghĩa bảo vệ hòa bình", ông Baghaei cho biết.

Cũng theo quan chức ngoại giao Iran, những hành động gây hấn và yêu cầu vô lý của Mỹ đã phá hỏng tiến trình đàm phán từng có triển vọng trước đó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Sau tuyên bố của ông Baghaei, truyền thông Iran đã tiết lộ những nội dung được cho là điều kiện tiên quyết do Mỹ đưa ra trong phản hồi đối với đề xuất mới nhất từ Tehran, bao gồm 5 yêu cầu chính từ phía Washington:

- Mỹ sẽ không chi trả bất kỳ khoản bồi thường hay đền bù thiệt hại nào cho Iran.

- Iran phải chuyển giao 400kg uranium làm giàu cho phía Mỹ.

- Iran chỉ được phép duy trì hoạt động của một cơ sở hạt nhân duy nhất, thay vì nhiều cơ sở như hiện nay.

- Mỹ sẽ không giải phóng 25% số tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài.

- Mỹ muốn mọi thỏa thuận đình chiến trên các mặt trận phải gắn chặt với tiến trình đàm phán và phải được duy trì trong thời gian các cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra.

Theo các nguồn tin từ Tehran, giới chức Iran đã chuyển lập trường chính thức của mình cho phía Pakistan vào đêm 16/5, sau khi nhận được những điều kiện mới mà Mỹ gửi thông qua Islamabad. Theo giới quan sát, việc hai bên vẫn duy trì trao đổi cho thấy tiến trình hòa đàm vẫn chưa sụp đổ, nhưng khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận vẫn còn khó khăn.