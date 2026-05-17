Theo hãng thông tấn Fars, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tối 16/5 đã nhắc lại tuyên bố gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng "thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa một trật tự mới".

"Tôi tin rằng 70 ngày kháng cự của Iran trước sức ép của Mỹ đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Tương lai của thế giới thuộc về các nước Nam bán cầu", ông Ghalibaf cho biết.

Cùng ngày, phụ tá của Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Mokhber nhấn mạnh rằng sự kiềm chế của nước này đối với Mỹ không phải là vô hạn, đồng thời chỉ trích một số quốc gia Vùng Vịnh vì đã giúp đỡ đối thủ của Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

"Phản ứng của Iran nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông chưa phải là toàn diện và sự kiềm chế của chúng tôi chắc chắn sẽ không kéo dài mãi mãi. Với các quốc gia Vùng Vịnh, chúng tôi đã coi họ như anh em trong nhiều năm, nhưng họ lại chọn cách đặt lãnh thổ của mình vào tay đối thủ của Iran và Pakistan", ông Mokhber nói.

Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với "thời kỳ rất tồi tệ" nếu không nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cũng đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh mô tả các chiến hạm của Mỹ kèm dòng chú thích: "Sự bình yên trước cơn bão".

Mỹ và Israel có thể nối lại chiến dịch tấn công vào tuần sau

Báo cáo của tờ New York Times (NYT) ngày 16/5 tiết lộ rằng Mỹ và Israel có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay từ tuần sau.

"Công tác chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel đã được đẩy nhanh đáng kể trong những ngày qua và xung đột có thể tái diễn ngay trong tuần tới. Phương án đầu tiên sẽ bao gồm việc oanh tạc dữ dội hơn vào các mục tiêu quân sự ở Iran, trong khi một phương án khác liên quan đến việc tiến hành một cuộc đột kích để chiếm giữ kho uranium làm giàu của Tehran", nguồn tin của NYT cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn bế tắc kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập vào tháng 4/2026 sau hơn 4 tuần xung đột.