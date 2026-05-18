Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 đã yêu cầu Iran nhanh chóng đưa ra một đề xuất tốt hơn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên đang bị đình trệ.

"Thời gian của Iran sắp hết và họ tốt hơn hết là nên nhanh chóng hành động. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ đang ở vị thế mà Mỹ không mong muốn. Iran sẽ phải trở lại vị thế mà chúng tôi mong muốn, nếu không họ sẽ phải hứng đòn giáng nặng nề và họ sẽ không muốn điều này xảy ra", ông Trump cho biết.

Truyền thông Mỹ tiết lộ, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu vào ngày 19/5 để thảo luận về các phương án quân sự tiếp theo chống lại Iran.

Nga cảnh báo Mỹ và Israel

Theo Times of Israel, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov ngày 17/5 đã bình luận về thông tin cho rằng Mỹ và Israel sẽ sớm nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

"Nếu thông tin này là chính xác, thì điều đó cho thấy Mỹ và Israel vẫn chưa rút ra bài học từ những sai lầm chiến lược trong quá khứ", ông Ulyanov cảnh báo.

Cũng theo quan chức ngoại giao Nga, Moscow chia sẻ lập trường của Bắc Kinh về một lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, báo cáo của tờ New York Times tiết lộ rằng Mỹ và Israel có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay từ tuần sau. Phương án đầu tiên sẽ bao gồm việc oanh tạc dữ dội hơn vào các mục tiêu quân sự ở Iran, trong khi một phương án khác liên quan đến việc tiến hành một cuộc đột kích để chiếm giữ kho uranium làm giàu của Tehran.

Nhà máy điện hạt nhân của UAE bị UAV tấn công

Theo Al Jazeera, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) trong ngày 17/5, nguyên nhân là do bị UAV tấn công.

"Sự việc không ảnh hưởng đến mức độ an toàn của nhà máy điện, cũng không tác động đến những hệ thống thiết yếu, toàn bộ tổ máy đều hoạt động bình thường. Không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc", giới chức UAE thông tin.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4, UAE đã liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV.