Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News hôm 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Rubio nhận xét Iran “có góc nhìn khác với phần lớn thế giới” về eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược chứng kiến khoảng 1/4 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Fox News

“Nếu ý của họ (Tehran) là 'eo biển đã mở chừng nào các vị phối hợp với Iran, xin phép Iran hoặc Iran sẽ cho nổ tung các con tàu và các vị phải trả tiền cho Iran' thì đó không phải là mở cửa eo biển. Đó là tuyến hàng hải quốc tế. Họ không thể bình thường hóa và chúng ta cũng không chấp nhận việc họ cố bình thường hóa một hệ thống mà Tehran quyết định ai được phép sử dụng tuyến hàng hải quốc tế”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định bất kỳ thỏa thuận được ký kết giữa nước này và Iran sẽ phải “ngăn chặn Tehran có trong tay vũ khí hạt nhân ở bất kỳ thời điểm nào”.

Kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon hôm 27/4 đưa tin, chính quyền Iran gần đây đã đề xuất tiến trình đàm phán "3 giai đoạn" với Mỹ. Giai đoạn đầu của đề xuất sẽ tập trung vào việc chấm dứt sự gây hấn của Mỹ và Israel cũng như đảm bảo xung đột không tái diễn nhằm vào Iran và Lebanon. Giai đoạn tiếp theo tập trung vào việc Iran điều hành khu vực eo biển Hormuz. Chỉ sau khi 2 giai đoạn trên hoàn tất, Iran mới thảo luận về vấn đề hạt nhân, tức giai đoạn thứ 3 của đề xuất.

Theo tiết lộ từ báo Times of Israel, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “không mấy vui vẻ” với nội dung đề xuất trên của Iran.