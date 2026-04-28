Tàu chiến USS Rafael Peralta áp sát tàu chở hàng định cập cảng Iran. Ảnh: CENTCOM

Báo Guardian đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng nay (28/4), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei viết: “Chào mừng sự trở lại của nạn cướp biển. Chỉ có điều vấn nạn đó hiện diễn ra với các lệnh khám xét của chính phủ, có quốc kỳ chính thức và hành vi cướp bóc được gọi dưới vỏ bọc ‘thực thi pháp luật’. Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì các hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn này, vốn nhắm thẳng vào luật pháp và thương mại tự do quốc tế cũng như đe dọa các nguyên tắc cơ bản về an ninh hàng hải”.

Ông Baghaei sau đó đã trích dẫn bài đăng của Jeanine Pirro, công tố viên liên bang Mỹ với nội dung tiết lộ khi bắt giữ các con tàu chở nhiên liệu M/T Majestic và M/T Tifani, các lực lượng Washington đã thu giữ được tổng cộng 3,8 triệu thùng dầu thô.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz, các lực lượng Washington đã buộc ít nhất 38 tàu chở hàng phải thay đổi lộ trình và quay đầu.