Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 27/4 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf mới đây bác bỏ những tuyên bố của giới chức Mỹ về ưu thế vượt trội của Washington trước Tehran trong cuộc đối đầu kinh tế.

"Chính quyền Mỹ đã sử dụng gần hết các 'lá bài' của họ, trong khi chúng tôi vẫn còn nhiều 'lá bài' chưa lật. Mỹ đang đối mặt với các hạn chế khi nói về biện pháp gây áp lực kinh tế, trong khi chúng tôi vẫn có thể gây áp lực lên thị trường năng lượng bằng các biện pháp ở 2 eo biển Hormuz, Bab el-Mandeb và các đường ống dẫn dầu ở Trung Đông", ông Qalibaf cho biết.

Trước đó, giới chức Iran khẳng định rằng nước này đang duy trì toàn quyền kiểm soát đối với các điểm nghẽn năng lượng quan trọng và vẫn để ngỏ một số biện pháp chưa sử dụng. Những "lá bài" này sẽ mang lại cho Tehran độ linh hoạt đáng kể để phản ứng trước bất kỳ sự leo thang nào.

Thủ lĩnh Hezbollah phản đối đàm phán với Israel

Theo Al Jazeera, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngày 27/4 tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục đối đầu với Israel, phản đối việc đàm phán trực tiếp với chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ vũ khí. Lực lượng phòng thủ và tiền tuyến đã chứng minh sự sẵn sàng đối đầu của chúng tôi. Chính quyền Lebanon đã quá vội vã, đưa ra những sự nhượng bộ không cần thiết. Tôi đề nghị Beirut chấm dứt đàm phán trực tiếp với Israel và theo đuổi con đường đàm phán gián tiếp", ông Qassem nhấn mạnh.

Chính phủ Israel và Lebanon trong tuần trước đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn, nhưng cả Tel Aviv và Hezbollah đã có nhiều cuộc tấn công qua lại trong những ngày qua. Cả hai bên sau đó đều đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo báo cáo của cơ quan y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel tại miền nam nước này đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng trong 24h qua. Tính từ thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực (ngày 17/4), đã tổng cộng đã có 47 người thiệt mạng do các đợt tấn công từ phía Israel.