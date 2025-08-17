Video: The Guardian

Theo đài RT, ông Lavrov là thành viên phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin tới thành phố Anchorage thuộc bang Alaska, Mỹ để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 15/8. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài gần 3 giờ giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska cũng có sự tham gia của các quan chức cấp cao của hai bên và tập trung vào việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Lavrov đã thu hút sự chú ý khi bước ra khỏi ô tô với chiếc áo nỉ trắng dài tay có chữ CCCP nghĩa là Liên Xô trên ngực, mặc bên trong một áo khoác đen.

Yekaterina Varlakova, chủ sở hữu công ty SelSovet, nơi sản xuất chiếc áo nỉ trên cho biết, nhu cầu về sản phẩm này đã tăng vọt ngay khi ông Lavrov xuất hiện. "Ảnh chụp ngoại trưởng mặc áo đó đã gây xôn xao dư luận. Tất cả các sản phẩm đều đã cháy hàng vào sáng 16/8. Khách hàng hiện chỉ có thể đặt trước, dự kiến hàng sẽ được giao trong vòng 1 - 1,5 tháng".

Công ty SelSovet, được thành lập năm 2017 đã trở nên nổi tiếng vào năm 2021 thông qua mạng xã hội với thiết kế hoài cổ liên quan tới hình ảnh Liên Xô.

Một số phương tiện truyền thông cho rằng việc ông Lavrov chọn áo nỉ trên là một lời nhắc nhở có chủ đích về việc Ukraine từng thuộc Liên Xô cũ, mặc dù bản thân ông Lavrov không đưa ra bình luận nào về trang phục của mình.

Trong những năm gần đây, văn hóa theo chủ đề Liên Xô đã trở nên tái phổ biến ở Nga. Nhiều quán cà phê, quán bar và quần áo được thiết kế theo phong cách hoài cổ. Các nhà thiết kế mô tả những món đồ này như một phần bản sắc của đất nước và niềm tự hào văn hóa.