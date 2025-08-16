Tổng thống Trump và Putin ngồi chung xe khoảng 10 phút. Video: RT

Theo TASS và NBC News, khi đi chung xe từ sân bay về nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ hôm 15/8, ông Trump và ông Putin đã ở riêng khoảng 10 phút mà không có người phiên dịch đi kèm.

Tờ The New York Times đưa tin, dù không có phiên dịch viên bên trong xe, nhưng Tổng thống Nga nói tiếng Anh đủ tốt để có thể trao đổi với Tổng thống Mỹ.

Trang Russia 24 lưu ý, việc đi chung xe báo hiệu cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu.

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga bắt tay. Ảnh: EFE/EPA

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ, Tổng thống Putin có thể hiểu tiếng Anh tốt đến mức ông thường xuyên sửa lỗi những người phiên dịch cho mình. Hồi tháng 5, khi ông Putin điện đàm với ông Trump, nhà lãnh đạo Nga có thể hiểu được những gì Tổng thống Mỹ phát biểu trước khi phiên dịch viên chuyển bản dịch cho ông.

Trước đó, vào năm 2017, theo ông Peskov, Tổng thống Putin hiểu tiếng Anh "gần như hoàn toàn" và thậm chí còn sửa lỗi cho người phiên dịch. Tờ Izvestia dẫn lời ông Peskov cho biết: "Bản thân tôi đã làm phiên dịch ở cấp độ cao nhất trong một thời gian dài, nên tôi hiểu được áp lực đó là như thế nào".

Ông Peskov lưu ý thêm, dù nói tiếng Anh tốt nhưng khi các cuộc đàm phán hay họp bàn chính thức diễn ra, Tổng thống Putin vẫn giao tiếp thông qua phiên dịch viên.