Video: RT

Theo đài RT, phát biểu tại họp báo sau 2,5 giờ hội đàm song phương ở Alaska, Mỹ ngày 15/8, ông Trump mô tả cuộc gặp thượng đỉnh vừa diễn ra với ông Putin "cực kỳ hiệu quả" và bày tỏ lạc quan rằng, dù hai bên "chưa đạt được thỏa thuận nhưng có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó".

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cuộc đàm phán đánh dấu những tiến triển đáng kể, đồng thời tái khẳng định điều ông coi là "quan hệ cá nhân bền chặt" với nhà lãnh đạo Nga. "Những đồng thuận hôm nay sẽ giúp chúng tôi khởi động lại mối quan hệ hữu dụng", ông Trump nói.

Kết thúc buổi họp báo, ông Trump lên tiếng cảm ơn và bày tỏ mong muốn sớm được tái trò chuyện với ông Putin. Tổng thống Nga bất ngờ đáp lời bằng tiếng Anh: "Lần tới ở Moscow".

"Đó là một đề xuất thú vị. Tôi sẽ bị chỉ trích đôi chút. Nhưng tôi thấy điều đó có thể xảy ra", ông Trump cho biết.

Ông Putin đã cảm ơn ông Trump vì giọng điệu "thân thiện" và cách tiếp cận "hướng đến kết quả". Lãnh đạo Điện Kremlin tin điều đó có thể "mở ra cho chúng ta con đường hướng tới một giải pháp cho vấn đề Ukraine". Ông Putin đánh giá cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" và nhắc lại quan điểm rằng sẽ không có xung đột Nga - Ukraine nếu ông Trump là tổng thống Mỹ vào năm 2022.

Kết thúc họp báo, cả ông Trump lẫn Putin đều không trả lời câu hỏi của các phóng viên và không có bất kỳ thỏa thuận nào được công bố.