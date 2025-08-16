Moscow cho biết, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump, với sự tham gia của các trợ lý thân cận tại Alaska hôm 15/8 (giờ địa phương) đã kết thúc sau hơn 2,5 tiếng đồng hồ. Hai nguyên thủ sau đó tham gia một cuộc họp báo chung.
Kết thúc họp báo
Hai tổng thống đã rời khỏi phòng họp báo sau khi đưa ra tuyên bố mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông.
Ông Putin đề xuất họp lần 2 tại Moscow
Nhà lãnh đạo Nga đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Moscow. Đề nghị này được ông đưa ra bằng tiếng Anh và Tổng thống Mỹ Trump đáp "điều đó có thể xảy ra".
Nga - Mỹ chưa đi tới thỏa thuận
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ Trump đánh giá cuộc gặp vừa diễn ra "rất hiệu quả". Ông Trump cho biết đã cùng người đồng cấp Nga Putin thảo luận nhiều vấn đề nhưng "chưa đạt được sự hiểu biết đầy đủ và vẫn chưa có thỏa thuận nào".
Ông Trump nhấn mạnh bản thân có mối quan hệ rất tốt với ông Putin. Lãnh đạo Nhà Trắng phát biểu: "Tôi sẽ gọi điện cho NATO và những người mà tôi cho là phù hợp. Tất nhiên, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thông báo cho ông ấy về cuộc họp hôm nay. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào họ".
Tổng thống Nga khen ngợi ông Trump
Tổng thống Putin tuyên bố, Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và hy vọng các nước châu Âu sẽ không gây trở ngại hoặc tìm cách phá vỡ những tiến triển dự kiến.
Nhà lãnh đạo Nga nói: "Tôi đồng ý với Tổng thống Mỹ Trump rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo và tất nhiên chúng tôi sẵn sàng hợp tác vì điều đó. Tôi hy vọng, thỏa thuận mà chúng ta đã đạt được cùng nhau sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu này và mở đường cho hòa bình ở Ukraine".
Ông Putin khẳng định, nếu ông Trump là Tổng thống Mỹ vào năm 2022, cuộc xung đột ở Ukraine "đã không xảy ra". Ông Putin nói đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tránh đẩy tình hình tới một cuộc đối đầu là không thể tránh khỏi.
Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp
Tổng thống Nga Putin tuyên bố, cuộc đàm phán giữa ông với người đứng đầu Mỹ đã diễn ra "trong bầu không khí xây dựng, tôn trọng lẫn nhau, triệt để và hữu ích". Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn Tổng thống Trump vì mời ông tới Alaska.
"Việc gặp nhau ở Alaska là hoàn toàn hợp lý vì Nga và Mỹ - dù bị chia cắt bởi đại dương, nhưng thực tế lại là những nước láng giềng gần gũi", lãnh đạo Điện Kremlin nói.
Tổng thống Nga khai mạc cuộc họp báo chung
Thông thường, khi một tổng thống Mỹ tiếp đón một người đồng cấp nước ngoài, cuộc họp báo chung sau đó sẽ bắt đầu bằng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, tiếp theo là bài phát biểu của khách mời.
Tuy nhiên, tại Alaska, Tổng thống Nga Putin là người khai mạc cuộc họp báo chung với người đứng đầu Mỹ Trump. Ông Putin thừa nhận, quan hệ Nga - Mỹ đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây.
"Như chúng ta đã biết, Nga và Mỹ không có bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào trong 4 năm qua và đó là một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian này rất khó khăn cho quan hệ song phương. Thành thật mà nói, quan hệ giữa hai nước đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Tôi nghĩ, điều đó không có lợi cho hai đất nước của chúng ta và thế giới nói chung. Một cuộc gặp riêng giữa các nguyên thủ quốc gia đã bị trì hoãn từ lâu", ông Putin bày tỏ.
Hội đàm 3-3 kết thúc
Phái đoàn Nga rời phòng họp. Video: Kremlin.ru
Theo Moscow, cuộc hội đàm 3-3 giữa hai tổng thống Nga và Mỹ cùng các quan chức hàng đầu chính phủ tại Alaska hôm 15/8 là cuộc gặp trực tiếp dài nhất giữa ông Putin và ông Trump, vượt qua hội nghị thượng đỉnh trước đó của họ tại Helsinki, Phần Lan vào năm 2018.
Trong một video ngắn chia sẻ trên kênh Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, ông đang trong tâm trạng tuyệt vời sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin.
Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev mô tả không khí tại cuộc gặp nhìn chung rất tích cực.