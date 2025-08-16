Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ Trump đánh giá cuộc gặp vừa diễn ra "rất hiệu quả". Ông Trump cho biết đã cùng người đồng cấp Nga Putin thảo luận nhiều vấn đề nhưng "chưa đạt được sự hiểu biết đầy đủ và vẫn chưa có thỏa thuận nào".

Ông Trump nhấn mạnh bản thân có mối quan hệ rất tốt với ông Putin. Lãnh đạo Nhà Trắng phát biểu: "Tôi sẽ gọi điện cho NATO và những người mà tôi cho là phù hợp. Tất nhiên, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thông báo cho ông ấy về cuộc họp hôm nay. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào họ".

Ông Trump và ông Putin không trả lời bất kỳ câu hỏi nào tại buổi họp báo.