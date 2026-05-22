Ở thành phố, nơi thời gian được quy đổi thành tiền bạc, việc thuê người khác xếp hàng đang dần trở thành một dịch vụ hái ra tiền.

Với Gigi Principe (26 tuổi) sống tại New York (Mỹ), công việc tưởng như kỳ lạ này không chỉ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính mà còn mở ra một sự nghiệp ngoài mong đợi.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2019, cuộc sống của Gigi Principe không hề suôn sẻ. Cô liên tục chuyển việc, rơi vào trạng thái kiệt sức vì áp lực công việc và từng bị cho nghỉ tạm thời trong đại dịch Covid-19. Những năm sau đó, cô sống bằng các công việc thời vụ lặt vặt trong lúc theo đuổi đam mê diễn xuất. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của cô rơi vào vòng luẩn quẩn: lúc tạm ổn, lúc lại túng thiếu.

Gigi Principe mang "đồ nghề" đi làm. Ảnh: Business Insider

Công việc xếp hàng thuê

Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi một người bạn giới thiệu cô đến Same Ole Line Dudes - công ty chuyên cung cấp dịch vụ xếp hàng thuê tại New York. Công việc đầu tiên của Principe là ngồi xếp hàng trong đợt bán giảm giá của thương hiệu Jimmy Choo. Cô đã thử và rồi gắn bó với công việc này.

Chỉ với vài giờ ngồi xếp hàng, cô đã nhận được khoảng 74 USD (gần 2 triệu đồng). Sau ca làm đầu tiên, Principe tiếp tục nhận thêm khách khác ngay trong ngày để kiếm thêm thu nhập.

Cô gái chăm chỉ dần trở thành gương mặt quen thuộc của công ty. Với cô khi ấy, vài chục USD cho một buổi ngồi chờ giữa trời đông New York là khoản tiền đáng giá.

Cô nhanh chóng được tín nhiệm và được phân công đến những “điểm nóng”. Ví dụ như xếp hàng ở cửa hàng Lucali bán pizza nổi tiếng ở Brooklyn, luôn kín khách và không nhận đặt bàn trước.

Công việc tại đây được trả tới 32 USD (hơn 830.000 đồng) mỗi giờ chỉ để đứng xếp hàng ghi tên giữ chỗ cho khách. Cô cho biết, thời điểm đó cô chấp nhận làm việc trong giá rét vì đơn giản, cô cần tiền.

Thu nhập tăng lên

Khi sự tin tưởng từ công ty tăng lên, khối lượng công việc của Principe cũng ngày càng nhiều. Đến năm 2024, gần như ngày nào Principe cũng đi xếp hàng thuê.

Những nhiệm vụ đặc biệt nhất của cô không còn là chờ mua túi xách hay pizza, mà là xếp hàng tại các phiên tòa ở Mỹ.

Principe từng tham gia xếp hàng trong các phiên xử liên quan đến Daniel Penny, Luigi Mangione hay rapper Diddy. Khách hàng của cô bao gồm luật sư, phóng viên và cả người dân muốn theo dõi phiên tòa.

Có những ngày cô phải bắt đầu công việc từ nửa đêm hoặc 4h sáng, ngồi chờ trước tòa án đến 8h sáng rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ khác trong ngày. Để trụ được suốt mùa đông, cô thậm chí phải mang theo lều cá nhân. Cô trở thành nhân viên chính thức toàn thời gian và giờ đây đang giữ chức quản lý.

Theo Principe, mức thu nhập của nghề này dao động từ 25 đến 50 USD (khoảng 660.000 - 1.300.000 đồng) mỗi giờ, tùy sự kiện. Ngoài tiền công, khách hàng còn chi trả toàn bộ chi phí di chuyển như vé máy bay, tàu xe hoặc thuê ô tô nếu công việc yêu cầu đi xa.

"Công việc này vất vả, mệt mỏi, nhưng nó đã cứu sống tôi và tôi được giúp đỡ những người cần", cô chia sẻ.

Dịch vụ xếp hàng thuê

Same Ole Line Dudes là công ty cung cấp dịch vụ xếp hàng hộ. Robert Samuel - người sáng lập đã biến trải nghiệm mệt mỏi của nhiều người thành mô hình kinh doanh phát triển.

Mức phí dịch vụ của Same Ole Line Dudes hiện khoảng 25 - 50 USD mỗi giờ, yêu cầu thuê tối thiểu 2 giờ (khoảng 660.000 - 1.300.000 đồng). Ngoài ra, các khoản phí phụ thu như phí thời tiết xấu 3 USD/giờ (gần 80.000 đồng), phí qua đêm 15 USD (395.000 đồng) và phí cần gấp khoảng 20 USD (527.000 đồng).

Ý tưởng này nảy sinh vào năm 2012 trong cơn sốt iPhone 5. Samuel nhận xếp hàng chờ mua hộ cho những ai bận rộn không thể đi đến cửa hàng. Đến cuối ngày, anh ấy đã kiếm được khoảng 300 USD (gần 8 triệu đồng).

Hiện tại, công ty của Robert Samuel tiếp tục phát triển ở New York.