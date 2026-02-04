Chia sẻ với VietNamNet, cô Trần Thị Kim Ngân (giáo viên Trường THPT Kim Liên, Hà Nội) cho hay, trong các kỳ nghỉ lễ như Tết, cô thường không ra thêm bài tập cho học sinh.

“Tôi vẫn luôn mong các em học sinh có kỳ nghỉ Tết ‘không bài tập về nhà’, để có thể dành 100% thời gian và tâm trí ‘học’ thêm các kiến thức, giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc ngày Tết”, cô Ngân nói.

Giáo viên nên hạn chế tối đa việc giao bài tập dịp nghỉ Tết

Cô Trần Thị Kim Ngân cho rằng, không nên quá lo lắng việc không ra bài tập Tết mà học sinh sẽ ‘rơi rụng’ kiến thức sau kỳ nghỉ.

“Khi các em đã học hành nghiêm túc, các chuỗi bài tập về nhà sau mỗi ngày đã giúp chuyển hóa trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Với phần kiến thức đã được đưa vào trí nhớ dài hạn, chỉ cần nhắc lại là các em có thể nhớ lại toàn bộ”, cô Ngân chia sẻ.

Vì vậy, theo cô Ngân, việc ra bài tập về nhà cho học sinh trong những ngày Tết là không cần thiết, để tránh tạo căng thẳng, áp lực không đáng có.

Ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho rằng, Tết là một kỳ nghỉ rất có ý nghĩa đối với học sinh. “Thông thường, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, vì thế cũng là dịp các em được ‘xả hơi’ sau một học kỳ. Kỳ nghỉ Tết còn là dịp để các em gắn kết với gia đình, dòng họ, tổ tiên, quê hương và cộng đồng. Hơn nữa, đây còn là dịp để các em tìm hiểu về phong tục, tập quán của người Việt. Xét cho cùng đó cũng là giáo dục, là học tập”, ông Tuấn Anh nói.

Áp lực học hành, thi cử có thể khiến học sinh không cảm nhận được nhiều ý nghĩa của dịp nghỉ Tết. Ảnh minh họa: Trọng Tùng

Theo ông, nhiều phụ huynh và giáo viên lo lắng việc nghỉ dài ngày sẽ khiến học sinh mải chơi, gián đoạn kiến thức. Vì vậy, họ giao nhiều bài tập trong dịp Tết. Việc này có thể gây áp lực, khiến các em mang tâm trạng lo lắng, làm mất đi ý nghĩa của kỳ nghỉ Tết.

Ông Tuấn Anh cho rằng, sẽ không công bằng nếu kỳ nghỉ Tết, giáo viên muốn được nghỉ trọn vẹn, nhưng lại bắt học sinh phải lo lắng hoàn thành bài tập của thầy cô giao.

Theo ông, để kỳ nghỉ Tết của các em được trọn vẹn bên gia đình, giáo viên nên hạn chế tối đa việc giao bài tập. “Nên chăng, chúng ta chỉ đưa ra những gợi ý để các em tranh thủ dịp nghỉ Tết tìm hiểu về phong tục, tập quán của quê hương, dòng họ, biết quan sát tinh tế không gian Tết cổ truyền của dân tộc thay vì chỉ chìm vào bài vở”, ông Tuấn Anh nói.

Tết không phải là kỳ kiểm tra, mà có thể là một lớp học của cuộc sống

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) cũng cho rằng, Tết không phải là kỳ kiểm tra, mà có thể là một lớp học của cuộc sống.

“Tết không nên trở thành một ‘học kỳ thu nhỏ’ với những bài tập kiến thức dày đặc. Trái lại, đó là khoảng thời gian quý giá để học sinh được nghỉ ngơi đúng nghĩa, được trở về với gia đình, cội nguồn, với nhịp sống văn hóa truyền thống của dân tộc - những điều mà không một trang sách giáo khoa nào có thể thay thế trọn vẹn”, bà Thúy nói.

Thay vì giao bài tập học thuật, theo bà Thúy, nhà trường nên khuyến khích học sinh thực hiện những dự án trải nghiệm cá nhân như cùng ông bà gói bánh chưng, đi chợ Tết, dọn dẹp bàn thờ gia tiên, thăm họ hàng, tham gia lễ hội địa phương, tìm hiểu phong tục vùng miền, ghi chép lại những câu chuyện Tết của gia đình…

“Mỗi hoạt động nhỏ đều là một bài học lớn về lịch sử, văn hóa, đạo lý, về lòng biết ơn và sự kết nối giữa các thế hệ. Trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, khi tri thức có thể được tiếp cận mọi lúc, mọi nơi, điều quan trọng hơn cả không chỉ là biết nhiều, mà là hiểu mình là ai. Tết chính là không gian tự nhiên nhất để học sinh nuôi dưỡng bản sắc, hình thành căn tính văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước từ những điều rất gần gũi, đời thường", bà Thúy nói.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), giáo dục hiện đại không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn trong đời sống. Và Tết, suy cho cùng, chính là một "lớp học" - nơi mỗi đứa trẻ được học làm người, học làm con và học làm công dân Việt Nam trong một thế giới đang chuyển động không ngừng.