Nhiều năm qua, ông Mohamad Zen nỗ lực đưa pháp luật đến gần cộng đồng dân tộc Chăm Islam ở TPHCM bằng cách lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tôn giáo.

Lồng ghép pháp luật vào sinh hoạt tôn giáo

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-TTg. Trong đó, thành phố chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín, lựa chọn nội dung phổ biến pháp luật phù hợp với đặc điểm văn hóa, đời sống của từng cộng đồng.

Tại phường Bình Tiên, ông Mohamad Zen, Trưởng Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Al Masjid Jamia Alsa Adah đã nhiều năm đưa các quy định pháp luật đến với cộng đồng Chăm Islam bằng cách lồng ghép vào những buổi sinh hoạt tôn giáo.

Ông Mohamad Zen, Trưởng Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Al Masjid Jamia Alsa Adah tại phường Bình Tiên, TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo ông Mohamad Zen, cộng đồng Chăm Islam trên địa bàn phường Bình Tiên hiện có hơn 500 người. Để đưa pháp luật đến gần hơn với bà con, Thánh đường duy trì 2 thời điểm tuyên truyền chính vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần.

Vào tối thứ Năm, sau khi hoàn thành lễ, mọi người tập trung uống nước, ăn nhẹ và trò chuyện. Trong không gian sinh hoạt cởi mở này, Ban quản trị Thánh đường chia sẻ những quy định pháp luật mới của Nhà nước, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề bà con quan tâm.

Riêng tối thứ Sáu, Thánh đường luôn thu hút rất đông bà con Chăm Islam đến tham dự buổi giảng lễ bắt buộc. Lúc này, Thánh đường sẽ lồng ghép các thông tin, chính sách và quy định mới của Nhà nước vào chương trình để mọi người kịp thời nắm bắt.

Ông Mohamad Zen cho biết những nội dung được lựa chọn tuyên truyền thường gắn với các vấn đề bà con có thể gặp trong cuộc sống như an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống mua bán người, hòa giải ở cơ sở, đất đai...

Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Ông cùng Ban quản trị thường xuyên nhắc nhở các gia đình quan tâm, quản lý và giáo dục con em, giúp các em hiểu tác hại của ma túy, tránh xa tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật.

Cộng đồng người Chăm Islam làm lễ tại Thánh đường Hồi giáo Al Masjid Jamia Alsa Adah. Ảnh: Hà Nguyễn

Đối với vấn đề hôn nhân và gia đình, Ban quản trị chú trọng tuyên truyền về xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, tôn trọng quyền và trách nhiệm của mỗi thành viên.

Cộng đồng người Chăm Islam trên địa bàn phường cũng được nhắc nhở nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người, chấp hành quy định về an ninh, trật tự và phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn bình yên tại khu dân cư.

Dạy chữ Chăm, bồi đắp ý thức cho thế hệ trẻ

Theo ông Mohamad Zen, thay vì liên tục tổ chức các buổi họp mặt riêng để phổ biến pháp luật, Ban quản trị tận dụng những dịp bà con tập trung đông trong sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo và các dịp lễ truyền thống để lồng ghép những nội dung cần thiết.

Cách tuyên truyền cũng được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng. Với người trẻ, Ban quản trị tăng cường chia sẻ thông tin qua điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng số. Đối với người lớn tuổi, hình thức trao đổi trực tiếp, giải thích cụ thể từng quy định được ưu tiên.

Theo ông Mohamad Zen, Ban quản trị tận dụng những dịp bà con tập trung đông trong sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo và các dịp lễ truyền thống để lồng ghép tuyên truyền pháp luật một cách hiệu quả. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong quá trình tuyên truyền, ông Mohamad Zen cùng Ban quản trị chú trọng cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế trong đời sống.

Ông Mohamad Zen nhấn mạnh: “Chúng tôi quan niệm, khi được giải thích qua những tình huống cụ thể, gần gũi với cuộc sống, bà con sẽ thấy pháp luật không xa vời mà gắn với chính gia đình mình.

Ví dụ, khi tuyên truyền phòng, chống ma túy, bên cạnh quy định pháp luật, chúng tôi giải thích để thanh thiếu niên hiểu những hậu quả đối với sức khỏe, tương lai của bản thân và hạnh phúc gia đình. Khi tuyên truyền phòng, chống mua bán người, chúng tôi đưa ra những câu chuyện, tình huống cụ thể để bà con nhận biết thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo qua mạng xã hội, tuyển dụng việc làm hoặc những lời mời chào không rõ ràng.

Với Luật Hôn nhân và gia đình, Ban quản trị tập trung tuyên truyền để cộng đồng Chăm Islam nắm vững những quy định cơ bản về độ tuổi kết hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái”.

Không chỉ đưa các quy định pháp luật vào sinh hoạt tôn giáo, Ban quản trị thánh đường còn duy trì những hoạt động giáo dục cộng đồng nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm Islam. Trong đó, các lớp học chữ Chăm miễn phí được tổ chức nhiều năm qua.

Ông Mohamad Zen cũng trực tiếp đứng lớp dạy học chữ Chăm miễn phí tại Thánh đường để gìn giữ, phát huy chữ viết dân tộc Chăm và đào tạo kỹ năng đọc kinh Quran cho các thế hệ. Ảnh; Hà Nguyễn

Lớp học thu hút cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ, được chia thành 3 cấp độ gồm: lớp lớn, lớp trung và lớp nhỏ, do 3-4 giáo viên phụ trách.

Theo ông Mohamad Zen, hoạt động này không chỉ giúp các thế hệ tiếp nối chữ viết dân tộc Chăm, rèn luyện kỹ năng đọc kinh Quran mà còn góp phần giáo dục giáo lý, đạo đức và quy tắc ứng xử trong đời sống ngay từ nhỏ.

“Bên cạnh việc truyền thụ tri thức, lớp học còn có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy chữ viết dân tộc Chăm và đào tạo kỹ năng đọc kinh Quran cho các thế hệ. Đây còn là nơi giáo dục giáo lý, đạo đức và quy tắc ứng xử trong đời sống ngay từ khi còn nhỏ.

Qua các giờ học, học viên được rèn luyện lối sống lành mạnh, tuân thủ quy định cấm hoàn toàn rượu bia và chất kích thích, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trong hôn nhân và gia đình”, ông Mohamad Zen nói.