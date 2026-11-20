Từ hạ tầng bệnh án điện tử đến tích hợp dữ liệu trên VNeID, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội tiếp cận y tế công bằng, hiện đại cho người dân tộc vùng cao Đắk Lắk.

Sở hữu vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng khi vừa giáp ranh Campuchia ở phía Tây, vừa hướng ra biển Đông ở phía Đông, tỉnh Đắk Lắk ngày nay (sau dấu mốc hợp nhất địa giới hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên) hiện lên như một bức tranh văn hóa - xã hội đa sắc màu với 44 dân tộc anh em cùng đoàn kết sinh sống.

Người dân tộc được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Ảnh: N. Huyền

Trong tổng quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ lên tới 25,4%, tương đương gần 840.000 nhân khẩu. Nổi bật trong đó là các cộng đồng đông đảo như Ê đê với 427.736 người (chiếm 12,93%), Nùng 90.971 người (2,75%), Tày 66.645 người (2,02%), M’nông 56.485 người (1,71%), Mông 45.073 người (1,36%), Gia Rai 23.964 người (0,72%) và Thái 23.953 người (0,72%). Sự hội tụ đa dạng này không chỉ làm giàu thêm kho tàng bản sắc văn hóa đại ngàn - duyên hải mà còn đặt ra bài toán lớn trong công tác quản lý, điều hành và đảm bảo công bằng xã hội, nhất là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Bệ phóng vững chắc từ hành lang chính sách đồng bộ

Để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống và đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho đồng bào, hệ thống các chủ trương, chính sách lớn từ Trung ương đến địa phương đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ trong năm 2026.

Trọng tâm xuyên suốt là Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030, cùng Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho khu vực này.

Trên cơ sở đó, ngành y tế đã triển khai sâu rộng Quyết định số 2415/QĐ-BYT của Bộ Y tế về thực hiện Dự án 7 nhằm chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, song hành với Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-UBDT quy định chi tiết chính sách y tế, dân số và bảo tồn y học cổ truyền vùng dân tộc.

Nhờ bám sát các quyết sách sát sườn và tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu nhất, bức tranh y tế vùng đồng bào tại Đắk Lắk đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc.

Tính đến nay, tỷ lệ người DTTS tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn địa bàn đã đạt mức 98,1%, tạo tấm lá chắn tài chính vững vàng mỗi khi ốm đau.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ khi tỷ lệ phụ nữ DTTS sinh con tại cơ sở y tế hoặc có cán bộ chuyên môn hỗ trợ chạm ngưỡng 99%, góp phần nâng tuổi thọ trung bình của đồng bào vươn lên mức 70,9 tuổi.

Xóa nhòa khoảng cách địa lý bằng hạ tầng y tế số

Nếu hành lang chính sách là nền tảng thì cuộc cách mạng chuyển đổi số trong năm 2026 chính là đòn bẩy tạo nên sự bứt phá ngoạn mục cho ngành y tế Đắk Lắk. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh hiện vận hành mạng lưới gồm 36 cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế (bao gồm 14 bệnh viện và 22 trung tâm y tế đa chức năng), bên cạnh 9 bệnh viện ngoài công lập, 2 bệnh viện Công an tỉnh và 1 bệnh viện thuộc Trường Đại học Tây Nguyên.

Với quyết tâm hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh, tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã có 46/48 đơn vị chính thức công bố hồ sơ bệnh án điện tử trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, đạt tỷ lệ ấn tượng 95,83%.

Đáng chú ý, khối 36 cơ sở trực thuộc Sở Y tế đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công bố, trong khi khối bệnh viện ngoài công lập cũng đạt mức 83,33% với 10/12 đơn vị hoàn tất.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh số hóa này là việc 9 cơ sở y tế trọng điểm đã tiên phong "khai tử" hoàn toàn bệnh án giấy để vận hành bệnh án điện tử 100%, bao gồm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Mắt Phú Yên, Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Bệnh viện Y học cổ truyền Đắk Lắk, Bệnh viện Mắt Khải Hoàn cùng ba Trung tâm Y tế Ea Kar, Krông Pắk và Sơn Hòa.

Sự chuyển đổi triệt để này giúp tinh gọn thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao tính minh bạch, chính xác trong điều trị.

Song hành với việc hiện đại hóa hạ tầng nội viện, địa phương còn đẩy mạnh cập nhật dữ liệu lên Cổng giám định BHYT để phục vụ liên thông trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Phạm Minh Hữu, hệ thống đã tích hợp và hiển thị thông tin thành công cho 1.723.597 người dân, đạt tỷ lệ 55,62% dân số toàn tỉnh.

Đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, tiện ích này mang lại sự thay đổi căn bản trong thói quen đi khám chữa bệnh. Người dân không còn phải lo lắng việc mang theo nhiều loại giấy tờ rườm rà hay nỗi sợ thất lạc sổ khám bệnh mỗi lần vượt đường xa xuống tuyến huyện, tuyến tỉnh.

Mọi lịch sử điều trị, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và thông tin BHYT đều được lưu trữ xuyên suốt trên không gian số, giúp đội ngũ y bác sĩ dễ dàng tra cứu tiền sử bệnh lý để đưa ra phác đồ điều trị chuẩn xác nhất.

Cuộc chuyển mình mạnh mẽ từ quản lý truyền thống sang y tế thông minh đang từng bước xóa nhòa khoảng cách về địa lý lẫn chất lượng dịch vụ giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa chính sách nhân văn và công nghệ hiện đại, Đắk Lắk đang dựng lên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, khẳng định quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của tỉnh nhà.