Ngày 15/1, UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bàn giao nguyên trạng khu đất và công trình cho Sở Y tế Hà Nội để giao Bệnh viện Nam Thăng Long quản lý, sử dụng phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 19/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về điều chuyển tài sản công.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng y tế của Thủ đô, đồng thời tạo tiền đề để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới mục tiêu phát triển Bệnh viện Nam Thăng Long trở thành Bệnh viện Lão khoa số 1 Hà Nội trong thời gian tới.

Bên ngoài trụ sở sắp chuyển thành bệnh viện. Ảnh: KTCT.

Công trình trụ sở quận Bắc Từ Liêm cũ được khởi công xây dựng từ ngày 26/10/2019, trên khu đất có diện tích 20.029m². Trong đó, diện tích xây dựng là 5.536m², gồm 1 tầng trệt, 4 tầng nổi và 1 tầng mái, với tổng diện tích sàn khoảng 24.419m². Công trình có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công năng sử dụng tốt, gồm gần 120 phòng làm việc, đáp ứng điều kiện để cải tạo, chuyển đổi công năng sang hoạt động y tế.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đây không chỉ là việc điều chuyển tài sản công đơn thuần mà là bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với xu hướng già hóa dân số nhanh. Sở Y tế đã đề xuất UBND TP Hà Nội định hướng xây dựng Bệnh viện Nam Thăng Long trở thành Bệnh viện Lão khoa đầu tiên và quy mô lớn của Thủ đô.

Theo TS Nguyễn Trọng Diện, thực hiện các chủ trương của Trung ương và Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có công tác chăm sóc người cao tuổi, mỗi địa phương cần có ít nhất một bệnh viện lão khoa và phát triển các khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa. Trên cơ sở đó, Hà Nội đang xây dựng kế hoạch hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng kết hợp giữa điều trị tại bệnh viện và chăm sóc dựa vào cộng đồng.

Bên cạnh việc xây dựng Bệnh viện Lão khoa số 1 Hà Nội tại cơ sở phường Tây Tựu với quy mô hơn 2ha, ngành y tế Thủ đô cũng định hướng phát triển thêm các bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi, bao gồm mô hình trung tâm dưỡng lão ban ngày, nhằm đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân.

