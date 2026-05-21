Biến chứng từ 1 sai lầm

Ông L.A (41 tuổi, sống tại miền Bắc nước Lào) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) sau biến chứng nghiêm trọng vì tiêm chất lạ vào dương vật để tăng kích thước. Người đàn ông này cho biết đã sang Việt Nam tròn một tháng với hy vọng “lấy lại bản lĩnh đàn ông”.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 4 tháng trước, ông đến cơ sở spa tại nơi sinh sống để tiêm một chất không rõ thành phần vào vùng kín với mong muốn cải thiện kích thước. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 tháng, vùng dương vật xuất hiện nhiều bọc trắng bất thường, sau đó nhanh chóng viêm xơ cứng và hoại tử lan rộng.

Lo lắng trước tình trạng ngày càng nặng, ông A. lên mạng tìm kiếm thông tin điều trị. Qua một kênh YouTube có phụ đề tiếng Lào, ông A. liên hệ với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Xanh Pôn để xin tư vấn. Cuộc trao đổi giữa hai bên được hỗ trợ thông qua ChatGPT phiên dịch.

Bác sĩ Đức mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Cuối tháng 4, khi tình trạng trở nặng, ông cùng vợ bắt xe khách vượt quãng đường hơn 14 giờ qua cửa khẩu để sang Hà Nội điều trị.

Cảm thấy ân hận vì sai lầm của mình

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Đức cho biết, khi nhập viện, toàn bộ thân dương vật của bệnh nhân đã xơ cứng, nhiều vùng hoại tử sâu, nguy cơ mất hoàn toàn chức năng sinh lý.

Các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe. Sau đó, ông L.A tiếp tục trải qua hai ca mổ cắt lọc mô hoại tử do da và tổ chức vùng này bị thiếu máu nuôi, chết dần sau nhiễm trùng.

Bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: P.Thúy.

“Trong một tháng, bệnh nhân phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật, đều gây mê toàn thân. Mỗi ca mổ kéo dài hơn 4 giờ vì tổn thương rất sâu”, bác sĩ Đức cho biết.

Ngoài ra, bệnh nhân phải sử dụng kháng sinh liều cao, thay băng hai lần mỗi ngày trong suốt thời gian nằm viện. Chi phí điều trị đến nay đã gần 100 triệu đồng, chưa bao gồm tiền ăn ở, đi lại của hai vợ chồng trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

“Hiện ưu tiên lớn nhất là kiểm soát nhiễm trùng và tránh nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn dương vật. Sau này mới tính đến bước phục hồi chức năng”, bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Đức, đây là biến chứng ít gặp, trên thế giới mới ghi nhận hơn 100 ca tương tự. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào dương vật để tăng kích thước hoặc cải thiện sinh lý.

Điều khiến ê-kíp điều trị ám ảnh là nhiều tổn thương sau tiêm dù được bác sĩ điều trị cả tháng, tốn kém nhưng không thể phục hồi hoàn toàn.

Bác sĩ Đức khuyến cáo tuyệt đối không tiêm các chất lạ vào cơ quan sinh dục nếu chưa được kiểm chứng y khoa. “Hậu quả không chỉ là nhiễm trùng, hoại tử mà còn có thể mất hoàn toàn chức năng sinh lý suốt đời”, bác sĩ nhấn mạnh.

Khi trao đổi với bác sĩ, bệnh nhân thở dài và cảm thấy ân hận vì sai lầm của mình. Sau một tháng điều trị, ông L.A cho biết đã hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Trước mắt, ông sẽ trở về nước để tiếp tục theo dõi và chờ thực hiện các bước điều trị tiếp theo. Bản thân ông đã không còn lo lắng như trước và dần chấp nhận thực tế của mình.

Trước khi ra viện, nam bệnh nhân chia sẻ, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng hai vợ chồng luôn cảm thấy yên tâm trong thời gian điều trị tại Việt Nam nhờ sự hỗ trợ tận tình của các y bác sĩ.

Dự kiến, ông sẽ tiếp tục sang Việt Nam làm phẫu thuật với hy vọng lấy lại được bản lĩnh quý ông.

