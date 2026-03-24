Cụ thể, trưa 22/3, nam bệnh nhân 35 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi uống một loại rượu ngoại. Sau khi uống, người này về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện người bệnh có biểu hiện bất thường, gọi không đáp ứng nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch: Hôn mê sâu, thở ngáp, nhịp thở rối loạn, da niêm mạc nhợt, hạ thân nhiệt, đại tiểu tiện không tự chủ. Ít phút sau, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, mạch và huyết áp không đo được.

Kíp trực đã khẩn trương triển khai hồi sức tim phổi: Ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp. Sau gần một giờ cấp cứu liên tục, tuần hoàn của bệnh nhân được tái lập. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Nhận định đây là ca ngộ độc cấp nghi do độc chất, có khả năng liên quan đến methanol, chất có thể gây tổn thương nặng hệ thần kinh trung ương và tim mạch, bệnh viện đã hội chẩn khẩn với Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển tuyến để điều trị chuyên sâu.

Hiện bệnh nhân được hồi sức tích cực, lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc chất và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Tiên lượng vẫn rất nặng.

Các bác sĩ cảnh báo, sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, ngủ lịm, gọi hỏi không đáp ứng, cần nghĩ ngay đến ngộ độc nặng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Việc chậm trễ có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn, tổn thương não hoặc tử vong.

Đồng thời, người dân cần đặc biệt cảnh giác với rượu trôi nổi, rượu gắn mác ngoại, hàng xách tay không rõ nguồn gốc. Nhiều sản phẩm giả được làm tinh vi, chứa methanol và các độc chất nguy hiểm. Do đó, người dân chỉ nên sử dụng rượu có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo kiểm định chất lượng để tránh những hậu quả đáng tiếc.