Anh C.V.M (39 tuổi, trú tại Phú Thọ) vào cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, anh xuất hiện đau đầu và đau vùng cổ nhưng nghĩ chỉ là đau mỏi thông thường nên tự điều trị tại nhà.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh M. tỉnh táo nhưng đau đầu dữ dội, đau vùng cổ lan lên chẩm, kèm tê bì hai tay. Đặc biệt, huyết áp tăng vọt lên 200/100 mmHg - mức tăng huyết áp kịch phát có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho não và nhiều cơ quan khác.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp mạch não xác định người bệnh bị xuất huyết não vùng trán - đỉnh phải do vỡ túi phình động mạch não trước bên phải, kèm xuất huyết khoang dưới nhện. Đây là tình trạng cấp cứu thần kinh đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ tái vỡ, phù não, hôn mê hoặc tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân đang được theo dõi. Ảnh: BVCC.

Người đàn ông này được điều trị tích cực bằng các biện pháp kiểm soát huyết áp, cầm máu, chống phù não và theo dõi sát diễn biến thần kinh. Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch, nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil) để bít hoàn toàn túi phình đã vỡ, ngăn ngừa chảy máu tái phát.

Theo BS Khổng Hữu Phú - Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, đây là trường hợp may mắn khi được phát hiện và can thiệp kịp thời. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề như hôn mê, liệt, suy giảm chức năng thần kinh, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Phú cho biết, những năm gần đây, đột quỵ ở người trẻ có xu hướng gia tăng. Ngoài các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và béo phì, nhiều trường hợp xuất phát từ các bất thường bẩm sinh của mạch máu não như túi phình động mạch hoặc dị dạng mạch máu não. Khi túi phình vỡ sẽ gây xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện - những bệnh lý có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng rất cao.

Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ thường chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo sớm. Những cơn đau đầu dữ dội đột ngột, đau cổ, buồn nôn, nôn hoặc tê bì tay chân dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường, khiến người bệnh tự điều trị tại nhà và bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu não.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm tra huyết áp và khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì lối sống lành mạnh ngăn ngừa đột quỵ.

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