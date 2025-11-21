MS 2025.315

Trận lũ vừa qua khiến căn nhà nhỏ nằm gần mé ruộng của vợ chồng bà Trần Thị Lệ (SN 1964) và ông Nguyễn Văn Nhàn (SN 1960) ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu trong nước.

Căn nhà nơi vợ chồng bà Lệ cùng 2 cháu sinh sống. Ảnh: H. Sâm

Nay nước đã rút, nhà cửa được dọn dẹp lại nhưng nỗi lạnh lẽo vẫn bao trùm khi những ngày này, ông Nhàn nằm điều trị tại bệnh viện; bà Lệ phải chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà để vừa chăm chồng vừa chăm 2 cháu ngoại là Nguyễn Bảo Thi (SN 2013) và Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2015) – mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ.

Vợ chồng bà Lệ có 6 người con, nhưng nay chỉ còn 4. Thi và Ngọc là con của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1992, con gái út của ông bà) mất năm 2020 do đột quỵ khi đang đi làm thuê ở miền Nam.

Bà Lệ khóc nghẹn khi nhắc đến chồng, con. Ảnh: H. Sâm

Nhắc đến con gái, bà Lệ bật khóc. Bà kể, gia đình nghèo nên Phượng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê. Trong thời gian đó, chị quen một người đàn ông và sinh 2 con nhưng không làm đám cưới. Sinh xong bé Ngọc, chị gửi 2 con nhờ bố mẹ chăm và trở vào Nam làm bưng bê quán ăn hoặc giúp việc nhà để gửi tiền về nuôi con.

“Ba ngày trước khi mất, nó gọi về bảo cuối tháng nhận lương sẽ gửi tiền, dặn các con nghe lời ông bà và hứa Tết về mua quần áo mới. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng Thi và Ngọc được gặp mẹ, cũng là lần cuối tôi nghe giọng con”, bà Lệ nghẹn ngào.

Bên trong căn nhà không có gì đáng giá. Ảnh: H. Sâm

Hôm nhận tin dữ, bà đang ở nhà cùng cháu Ngọc. Nghe điện thoại báo tin, bà sốc đến ngất ngay tại chỗ.

Từ ngày mất con, 5 năm qua, ông bà cắn răng làm ruộng, làm thuê để nuôi 2 cháu nhỏ. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật nhưng vì không có tiền, hai ông bà chẳng dám đi khám.

Bà lệ cùng cháu Thi, cháu Ngọc. Ảnh: H. Sâm

Đến khi ông Nhàn bắt đầu thấy có hiện tượng nghẹn cổ, ăn gì cũng mắc, không thể nuốt được, ông mới vào bệnh viện khám và bị chẩn đoán ung thư vòm giai đoạn cuối.

“Nghe bác sĩ nói, tôi chết lặng. Ông ấy mà đi thì tôi chắc không sống nổi, rồi 2 đứa cháu biết bấu víu vào đâu…”, bà Lệ khóc.

Một góc trong căn nhà. Ảnh: H. Sâm

Gia đình nghèo, 4 người con của ông bà cũng khó khăn nên chỉ phụ giúp được chút ít. Tài sản duy nhất còn lại là 2 con bò; bà đã phải bán một con để có tiền chữa bệnh cho ông Nhàn, nhưng bệnh tình của ông mỗi ngày một nặng, số tiền bán bò ít ỏi nay gần như đã cạn sạch.

“Đợt cháu Ngọc ốm phải nhập viện, tôi chỉ đủ tiền đóng viện phí. Bác sĩ bảo mua đồ ăn cho cháu, tôi chỉ dám mua 10 nghìn tiền cháo, còn mình thì xin cơm cháy của quán để ăn qua bữa”, bà kể.

Giường ngủ của bà Lệ và các cháu. Ảnh: H. Sâm

Bản thân bà Lệ cũng mang u tim. Tháng 8/2024, vì khó thở quá bà mới đi khám và được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị. Nhưng chi phí mỗi tháng 1,6 triệu đồng tiền thuốc đã vượt quá khả năng của gia đình nên bà xin về, cố gắng uống cầm chừng và mấy tháng nay đành bỏ hẳn.

Hiện trong nhà bà chẳng còn gì để bán. Bốn con người sống trong căn nhà nhỏ cạnh mé ruộng cứ gặp mưa là dột, bên trong chỉ có chiếc tủ cũ, một chiếc xe đạp hỏng, 2 chiếc giường ọp ẹp và những tấm chiếu đã bạc màu.

Cháu Thi giúp bà nấu nước sau khi đi học về. Ảnh: H. Sâm

Ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch xã Quảng Trạch, cho biết: “Gia đình ông Nhàn và bà Lệ thuộc diện hộ nghèo của xã, ông bà đang chăm sóc 2 cháu ngoại mồ côi. Bản thân ông Nhàn mắc bệnh nặng, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Xã rất mong gia đình nhận được sự quan tâm, chia sẻ để ông bà có điều kiện vượt qua bệnh tật, các cháu có cơ hội được tiếp tục học hành”.

Mọi sự giúp đỡ lúc này sẽ là điểm tựa để đôi vợ chồng già chống chọi với bệnh tật và để 2 cháu nhỏ nhìn thấy tương lai.

Bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bà Trần Thị Lệ có thể gửi về về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: MS 2025.315 (bà Trần Thị Lệ) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho bà Trần Thị Lệ: thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0965284723.