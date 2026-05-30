Thông tin do bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm cấp cứu vệ tinh số 32 của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cho biết. Khoảng 20h tối 28/5, một nam bệnh nhân 59 tuổi tự chạy xe đến phòng khám. Vừa tới nơi, người đàn ông bất ngờ ngã quỵ trước cửa trong tình trạng nguy kịch.

Ê-kíp y tế nhanh chóng tiến hành cấp cứu và ghi điện tim tại chỗ cho người bệnh. Kết quả cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim tối cấp thành trước rộng - thể bệnh nặng có nguy cơ đột tử rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Ngay lập tức, người bệnh được sử dụng các thuốc cấp cứu theo phác đồ điều trị nhồi máu cơ tim cấp như thuốc giãn vành, kháng kết tập tiểu cầu, kháng đông và statin. Đồng thời, phòng khám liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 để chuyển người bệnh tới cơ sở có khả năng can thiệp tim mạch khẩn cấp.

Theo bác sĩ Tuệ, nhờ được xử trí đúng và đủ ngay từ những phút đầu, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Sau 1 ngày, người bệnh đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định hơn. Đáng chú ý, bệnh nhân sống một mình, không có người thân bên cạnh và kinh tế khó khăn.

Trong quá trình điều trị, bệnh viện đã hỗ trợ miễn phí một số vật tư can thiệp sau khi biết hoàn cảnh đặc biệt của người bệnh.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi lạnh, choáng váng hoặc ngất, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Việc phát hiện và điều trị trong "thời gian vàng" có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống còn và hạn chế biến chứng.

