Chị Đ.T.T (29 tuổi, trú tại Long An) vô tình va đập mạnh vào cây chổi quét nhà quấn nhiều sợi kẽm bị bung ra. Sau tai nạn, người phụ nữ này chỉ thấy đau nhẹ vùng ngực phải nên tự mua thuốc uống và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, khoảng 48 giờ sau, tình trạng đau tức ngực của chị T. tăng dần, kèm khó thở, mệt mỏi và sưng nề vùng cổ. Gia đình đã đưa nữ bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp MSCT lồng ngực, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại dài khoảng 18cm nằm trong khoang màng phổi phải của người bệnh. Dị vật đã xuyên sâu vào lồng ngực, gây tổn thương phổi, dẫn đến tràn khí màng phổi và tràn khí dưới da - tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể đe dọa chức năng hô hấp nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ngay sau đó, ê-kíp khoa Ngoại Tổng quát - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Long An) đã tiến hành dẫn lưu màng phổi phải qua khoang liên sườn IV-V đường nách giữa để giải áp. Các bác sĩ tiếp tục bóc tách cơ ngực, xác định chính xác vị trí dị vật và lấy thành công sợi kẽm dài 18cm ra khỏi lồng ngực mà không gây thêm tổn thương cho các cấu trúc quan trọng xung quanh.

Sau can thiệp, tình trạng khó thở của chị T. cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh được điều trị kháng sinh, giảm đau và chăm sóc hậu phẫu. Hiện chị đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các chấn thương do vật sắc nhọn hoặc dị vật kim loại, dù vết thương ngoài da nhỏ hoặc ít đau. Nhiều tổn thương bên trong cơ thể có thể diễn tiến âm thầm và chỉ xuất hiện triệu chứng sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Khi có các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, sưng nề, đau tăng dần hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào sau chấn thương, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm nhằm tránh biến chứng nguy hiểm.

