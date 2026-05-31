Ngày 31/5, Bộ Công an cho biết, Công an xã Trần Phú (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H.Đ. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”; mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Trần Phú phát hiện tài khoản Facebook “Chợ sạch” đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung phản ánh việc thóc phơi ngoài trời bị “nổ thành bỏng”, thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội.

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ người đăng tải là ông N.H.Đ. (SN 1979, trú tại Hà Nội).

Hình ảnh sai sự thật được ông N.H.Đ. đăng lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan công an, ông N.H.Đ. thừa nhận đã sử dụng hình ảnh được lấy từ mạng xã hội, sau đó ghép với hình ảnh cá nhân và đăng tải lên Facebook nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung đăng tải không phản ánh sự việc có thật, gây hiểu nhầm cho người đọc.

Ông N.H.Đ. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông N.H.Đ. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.