Trên mạng xã hội, tôi thấy người ta tư vấn uống nước xạ đen phòng bệnh và chữa được cả ung thư. Xin bác sĩ tư vấn cách dùng xạ đen, ai nên dùng? (Hạnh Lương - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Cây xạ đen là một trong những dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền Việt Nam, được người dân ở nhiều nơi sử dụng từ lâu đời để hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh. Cây xạ đen đã được nghiên cứu trong y học cổ truyền cũng như y học hiện đại, cho thấy nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, loại cây này chứa các hoạt chất sinh học quý như flavonoid, saponin, tanin… Trong đó, flavonoid được đánh giá là hoạt chất nổi bật với khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Flavonoid là hợp chất chỉ có trong thực vật, có vai trò bảo vệ cây khỏi bệnh tật và quá trình oxy hóa. Khi đi vào cơ thể người, hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do là tác nhân gây ung thư, tổn thương tế bào và nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, xạ đen thường được khuyến cáo sử dụng để hỗ trợ trong các trường hợp mắc ung thư, bệnh tim mạch, mỡ máu cao.

Bên cạnh đó, xạ đen còn được đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Nhiều chế phẩm y học hiện đại đã chiết xuất xạ đen để hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, men gan cao. Trong Đông y, đây là vị thuốc nam quý thường được sử dụng cho người mắc các bệnh gan mạn tính.

Trong các tác dụng nổi trội, xạ đen được ví như cây ung thư. Tuy nhiên, thức uống này chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe, nâng cao miễn dịch không thể thay thế các phương pháp điều trị khác.

Ngoài tác dụng trên, cây xạ đen còn giúp cải thiện tình trạng mất ngủ. Với vị hơi đắng, chát, tính hàn, xạ đen có tác dụng an thần nhẹ, hỗ trợ người bị mất ngủ do suy nhược thần kinh hoặc thiếu máu, đồng thời giúp tăng cường tuần hoàn máu não, giảm hoa mắt, chóng mặt.

Bạn có thể dùng được tất cả bộ phận gồm thân, cành, lá, tươi hay khô đều được. Bạn nấu nước nhưng không nên lạm dụng uống nhiều có thể gây hoa mắt, chóng mặt, hạ huyết áp. Liều tốt nhất từ 10-15g dược liệu khô, tối đa chỉ nên dùng xạ đen khoảng 70g/ngày.

Các chuyên gia cũng lưu ý không phải ai cũng nên sử dụng cây xạ đen. Người có huyết áp thấp, phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc điều trị bệnh cần thận trọng khi dùng xạ đen và nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người dân không được tự ý tăng giảm liều lượng hoặc phối hợp xạ đen với các loại dược liệu khác, để tránh gây ra những tác dụng không mong muốn.

Xạ đen là dược liệu quý, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng đối tượng, đúng liều lượng. Người dân không nên coi đây là “thuốc chữa bách bệnh” mà cần sử dụng một cách khoa học để tránh những tác dụng không mong muốn.

