Khoảng 10h45 ngày 31/5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Cửa Nam đã kịp thời khống chế một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đập phá ô tô tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai.

Nhận thấy tính chất cấp bách của vụ việc, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời thông tin cho lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp hỗ trợ và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Đối tượng Hoàng Thế Dương bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông cầm bồ cào, có hành vi đe dọa người đi đường, gây mất an ninh, trật tự.

Trong quá trình khống chế đối tượng, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 bị xây xát và rách trang phục công tác. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ, khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và đưa người này về trụ sở Công an phường Ba Đình để làm việc.

Công an bước đầu xác định đối tượng là Hoàng Thế Dương (34 tuổi, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Kết quả test nhanh ma túy cho thấy đối tượng âm tính với các chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.