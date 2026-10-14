Một người ở Quảng Ngãi bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển các cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của công an xã, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tin báo của người dân.

Ngày 14/10, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.B. (trú thôn Quang Trung, xã Bình Sơn) vì chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ đến số điện thoại trực ban của công an xã.

Theo kết quả xác minh, trước đó, ông B. vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến và liên tục nhận được những cuộc gọi yêu cầu trả nợ gốc, lãi.

Để tránh bị đòi nợ, ông B. sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, khiến các cuộc gọi từ chủ nợ được chuyển đến số điện thoại trực ban Công an xã Bình Sơn.

Công an xã Bình Sơn làm việc với ông N.V.B. và ra quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: CACC

Việc này khiến số điện thoại trực ban liên tục nhận các cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống khẩn cấp tại địa phương.

Công an xã Bình Sơn xác định ông B. có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật, qua đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.