Cấp cứu vì viên thuốc hàng xóm cho

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, tại đây vừa cấp cứu một bệnh nhân hạ đường huyết.

Người bệnh 86 tuổi, quê Ninh Bình vào cấp cứu vì hạ đường huyết. Theo người nhà, ông có tiền sử tăng huyết áp. Gần đây, ông sang hàng xóm chơi và được đo giúp đường huyết với kết quả 7,0 mmol/L. Người hàng xóm đoáng ông mắc tiểu đường và tặng một số viên thuốc với lời dặn “uống ngày 1 viên sau ăn sáng”.

Sau 3 ngày dùng thuốc, bệnh nhân đang ngồi chơi thì đột ngột ngã gục, bất tỉnh. Gia đình vội vàng đưa ông đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Kết quả xét nghiệm khiến mọi người sững sờ khi đường huyết của người bệnh chỉ còn 1,3 mmol/L, đây là mức cực kỳ nguy hiểm.

Các bác sĩ nhanh chóng truyền 500ml glucose 20% và tiếp tục truyền glucose 10% và bệnh nhân đã tỉnh lại. Xét nghiệm HbA1C cho thấy chỉ số 5,9%. Điều này cho thấy, ông hoàn toàn không mắc tiểu đường.

Hậu quả của việc tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, không có chỉ định y khoa đã khiến cả gia đình hoảng loạn.

Cấp cứu cho bệnh nhân tại BV Bạch Mai. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

3 thói quen xấu khi dùng thuốc

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - nguyên giảng viên cao cấp trường Đại học Y Dược TPHCM, hiện nay, người dân có ý thức chăm sóc sức khỏe hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc chưa đúng cách vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Với cán bộ y tế, sử dụng thuốc kháng sinh không đúng liều, không đúng bệnh dễ gây ra tình trạng kháng thuốc. Khi cần dùng điều trị, các thuốc kháng sinh này không còn hiệu quả.

Các bệnh viện đều ghi nhận nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc, sau đó phải nhập viện, bị kích ứng da, nổi mẩn da, sốt, hôn mê...

Bác sĩ Nam chỉ ra 3 thói quen xấu như:

- Người bệnh sau khi được bác sĩ điều trị khỏi bệnh, gặp triệu chứng tái phát tương tự như trước đây, không đi thăm khám lại mà tự ý sử dụng đơn thuốc cũ.

- Khi nhận thấy triệu chứng của mình tương tự bệnh của người quen, một số người đã tự ý mua thuốc theo đơn của người đó để sử dụng. Người dân bỏ qua sự khác biệt về thể trạng, tiền sử bệnh và các yếu tố y khoa khác, dẫn đến nguy cơ dùng sai thuốc hoặc liều lượng không phù hợp.

- Đáng báo động hơn là xu hướng tự ý dùng thuốc dựa trên thông tin tìm kiếm trên mạng. Khi thấy các trường hợp tương tự, người dân tự mua thuốc theo đơn tham khảo trên mạng mà không qua tư vấn y khoa.

Bác sĩ Nam cho rằng, việc ý sử dụng thuốc không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe cá nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho cộng đồng, như tình trạng kháng thuốc hoặc lây lan bệnh do điều trị không đúng cách. Để đảm bảo an toàn, người dân cần tuân thủ nguyên tắc:

1. Không tự ý dùng thuốc khi chưa có chẩn đoán chính xác từ bác sĩ.

2. Không tin vào các chẩn đoán hay lời khuyên thiếu căn cứ từ người không có chuyên môn.

3. Thuốc dù được tặng hay khuyến mại cũng có thể gây nguy hiểm nếu dùng sai.

4. Hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị đúng cách.

