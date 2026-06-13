Trưa 13/6, hình ảnh một người đàn ông nằm bất động trên ghế đá trong công viên Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khu vực người dân phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: C.T

Theo thông tin ban đầu, người dân khi đi qua khu vực công viên phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên ghế đá. Nghĩ rằng nạn nhân gặp sự cố về sức khỏe, một số người đã nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra và hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi lại gần, họ bàng hoàng phát hiện người này đã tử vong nên lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề xác nhận vụ việc và cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy người đàn ông tử vong do đột tử.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại phố Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội, làm nghề xe ôm và đang thuê trọ trên địa bàn.

Đáng chú ý, cách đây khoảng một tháng, người đàn ông này từng bị đột quỵ nhưng được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

“Chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo quy định”, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết.