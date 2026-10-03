Đang ngồi trên bàn tiệc, người đàn ông 50 tuổi bất ngờ nôn ói rồi gục xuống, sau đó ngưng tim. Trước đó vài ngày, ông đã mệt nhiều nhưng cho rằng do áp lực công việc.

Ông N.A.T (50 tuổi, trú tại TPHCM) mệt nhiều trong khoảng 3 ngày trước khi dự tiệc, đôi lúc xuất hiện cơn nhói ngực trái nhưng không đi khám. Tại buổi tiệc, sau khi uống một ít rượu vang, ông bất ngờ nôn ói rồi gục xuống.

Thấy ông T. vẫn còn tỉnh táo, người thân đưa về nhà. Tuy nhiên, trên đường đi, ông khó thở, giảm ý thức, tay chân co cứng, mắt trợn ngược nên được đưa đến một bệnh viện tại phường Tân Sơn Hoà (TPHCM) cấp cứu. Tại đây, người bệnh đã ngưng tim, ngưng thở và hôn mê.

Các bác sĩ lập tức hồi sức tim phổi. Sau khoảng 30 phút, tim đập trở lại nhưng người đàn ông này vẫn hôn mê, phải thở máy và dùng thuốc hỗ trợ tuần hoàn. Trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện các cơn co cứng tay chân.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

ThS.BS.CKII Phạm Thị Ngọc Bích, chuyên khoa Tim mạch Can thiệp tại TPHCM cho biết kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chức năng tim giảm còn 37%. Chụp mạch vành phát hiện động mạch liên thất trước hẹp 70%, kèm huyết khối trong lòng mạch. Bác sĩ xác định đây là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim và tiến hành tái thông mạch vành.

Sau can thiệp, tình trạng hô hấp và tuần hoàn dần cải thiện. Một ngày sau, ông T. tỉnh táo, tự thở và ăn uống được. Chức năng tim sau điều trị cải thiện lên 54%. Sau 6 ngày, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Bích, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy tức, khó chịu ở ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, mệt bất thường hoặc ngất. Những triệu chứng này dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với bệnh khác.

Người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Khi một người đột ngột bất tỉnh và không thở bình thường, cần gọi cấp cứu ngay và tiến hành hồi sức tim phổi. Đặt người bệnh nằm trên mặt phẳng cứng, ép tim ở giữa ngực với tốc độ 100-120 lần/phút, độ sâu khoảng 5-6 cm, để lồng ngực trở lại hoàn toàn sau mỗi lần ép. Nếu có máy khử rung tim tự động (AED), bật máy và làm theo hướng dẫn của thiết bị, tiếp tục ép tim cho đến khi nhân viên y tế đến.

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