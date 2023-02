Theo Luật sư (LS) Đặng Văn Cường, chó là loài thú dữ, mặc dù đã được thuần hóa trở thành vật nuôi, thậm chí thú cưng nhưng trong nhiều trường hợp vẫn gây ra thương tích cho con người, thậm chí cắn chết người. Do đó, việc nuôi giữ chó, quản lý chó phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nếu không chấp hành các quy định về quản lý vật nuôi gây ra thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì phải bồi thường thiệt hại, bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hậu quả là nghiêm trọng. Dẫn chứng Khoản 3 Điều 66, Luật Chăn nuôi 2018 quy định, chủ nuôi chó, mèo cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, đồng thời chủ vật nuôi cùng phải giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Còn theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi mang chó ra nơi công cộng không đảm bảo an toàn có thể bị phạt tiền 2 triệu đồng: Phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng đối hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó; không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng... LS Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh cũng nhấn mạnh, các cơ quan pháp luật cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ chó hành hung người cha bảo vệ con vừa xảy ra tại chung cư trên địa bàn TP.HCM nhằm răn đe đối với những hành vi tương tự. Ông cho rằng, đây cũng là bài học đối với những kẻ ngông nghênh, hống hách, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Với hành vi này, theo LS Thanh, chủ chó có thể bị xử lý về mặt hành chính. Trường hợp nếu nạn nhân bị đánh có thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11%, nhưng hành vi của chủ chó có tính chất côn đồ, chủ chó có thể bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.