Mới đây, khoa Cấp cứu (A9) – Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An) đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.N (49 tuổi, trú ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau nhức bàn chân phải sau khi bị mèo cắn 5 giờ.

Bà N. bị mèo nhà cắn, đã tự xử trí bằng cách nặn máu và bôi nước chanh lên vết thương để khử độc. Tuy nhiên, vết thương vẫn đau nhức nên bệnh nhân đã đến bệnh viện khám.

Khám tại bệnh viện, bác sĩ thấy mu chân phải có 2 vết cắn nông, kích thước 1–2mm, dấu răng mèo. Mặc dù miệng vết thương đã cầm máu nhưng có nguy cơ nhiễm trùng và nguy cơ bệnh dại.

Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí tại chỗ như rửa sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn đúng quy trình, tiêm phòng uốn ván. Bệnh nhân được hướng dẫn đến trung tâm tiêm chủng để tiêm phòng dại theo phác đồ.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu khuyến cáo người bị chó/mèo cắn hoặc cào rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng tối thiểu 15 phút, sát khuẩn bằng cồn iod hoặc dung dịch sát khuẩn, sau đó đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ bệnh dại và tiêm phòng kịp thời.

Tuyệt đối không nặn bóp vết thương, đắp lá, bôi chanh, muối, tỏi, thuốc lào… Đặc biệt là tâm lý chủ quan vì là “mèo hoặc chó nhà cắn sẽ không gây bệnh dại. Tuy nhiên, nguy cơ này hiện hữu và khi mắc bệnh dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Theo thống kê của Bộ Y tế, 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 58 ca tử vong do bệnh dại, trong đó 98% nguồn lây đến từ chó, mèo. Điểm chung của các trường hợp tử vong này là không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau phơi nhiễm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan khi thấy vật nuôi vẫn bình thường (chiếm 63%), thiếu hiểu biết về sự nguy hiểm của bệnh, lo ngại chi phí, hoặc tin vào các phương pháp chữa trị bằng thuốc nam.

