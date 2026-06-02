Ngày 2/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Hội (SN 1958, trú phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống, giữa Hội và vợ là bà L.T.D.T. (SN 1976) phát sinh nhiều mâu thuẫn. Từ đó, Hội nảy sinh ý định sử dụng thuốc diệt chuột để đầu độc vợ.

Bị cáo Nguyễn Đức Hội tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: D.Q

Ngày 21/11/2024, Hội đặt mua 10 gói thuốc diệt chuột hiệu "Mèo đen" trên sàn thương mại điện tử rồi cất giấu trong nhà. Đến sáng 26/12/2024, bà T. nấu cháo để hai vợ chồng ăn. Lợi dụng lúc bà T. vào phòng ngủ nằm đợi cháo nguội, Hội đã bỏ thuốc diệt chuột vào bát cháo của vợ.

Tuy nhiên, hành động của Hội đã bị bà T. phát hiện thông qua hệ thống camera gia đình. Nghi ngờ Hội bỏ thuốc độc, bà T. không ăn cháo và tìm cách trình báo cơ quan công an, giao nộp vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ các gói thuốc diệt chuột, lọ nhựa cùng nhiều vật chứng khác.

Kết quả giám định xác định các mẫu vật thu giữ có chứa bromadiolone - hoạt chất độc thường được sử dụng trong thuốc diệt chuột. Dữ liệu camera giám sát tại gia đình cũng được trích xuất, giám định để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Hội khai nhận hành vi như nội dung cáo trạng. Theo lời khai của bị cáo, mục đích bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn là để bà Thúy bị suy giảm sức khỏe, hạn chế ra ngoài và ở nhà chăm sóc Hội.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Hội 6 năm tù về tội “Giết người”.

