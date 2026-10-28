Thời tiết xấu kèm sóng to, gió lớn khiến sà lan có 2.000 lít dầu bị đứt neo, gãy láp, dẫn đến trôi dạt rồi mắc cạn trên vùng biển Lâm Đồng.

Trưa 28/10, Đồn Biên phòng Phước Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, sà lan máy BN 1439 có chiều dài 55,7m, rộng 8,6m, với tải trọng 865 tấn chuyên dùng vận chuyển hàng hóa đã mắc cạn tại khu vực biển của địa phương. Sà lan trên do ông D.V.N. quê Hải Phòng, làm thuyền trưởng.

Sà lan bị mắc cạn ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Tiến Ngọc

Theo trình báo của thuyền trưởng, ngày 16/10, phương tiện này xuất bến từ cảng Cần Giờ (TPHCM) theo hải trình ra Hải Phòng. Hôm qua (27/10), khi qua khu vực biển tỉnh Lâm Đồng, tàu phải neo đậu để tránh gió cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về hướng Nam.

Đến đêm cùng ngày, khu vực biển này thời tiết xấu, sóng to gió lớn đã đánh đứt dây neo và làm gãy láp, khiến sà lan mất kiểm soát, trôi dạt và mắc cạn cách cửa cảng La Gi khoảng 2 hải lý. Thời điểm sà lan gặp sự cố có 2.000 lít dầu DO, đã được đóng khóa van, còn 3 thuyền viên đều an toàn.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục nắm tình hình, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và thông tin đến các lực lượng chức năng để phối hợp theo dõi, hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ theo dõi và chủ động phòng ngừa nguy cơ sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường biển.