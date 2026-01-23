Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M. (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng.

Trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: CACC

Theo trình báo, ông M. đã liên hệ với tài khoản Facebook “Bảo Tín Minh Châu” (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh để trao đổi việc mua 2 cây vàng.

Sau khi nhận báo giá, ông M. đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, ông M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện nay, nhiều trang Facebook giả mạo thường sao chép hình ảnh, nhận diện thương hiệu, sử dụng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa và các bài viết tương tự fanpage chính thống của Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức.

Các đối tượng còn gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản để nhận “quà tặng” giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc các kênh thông tin chính thức đã được công bố như đường dây nóng, trang web của công ty. Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện các hoạt động giao dịch trên Facebook, người dân cần kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, trang fanpage (kể cả tài khoản có tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động và việc có chạy quảng cáo hay không. Thông thường, các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây. Người dân tuyệt đối cảnh giác với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán trực tuyến; không tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, các chương trình khuyến mãi không có thật, đặc biệt là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, nhằm tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và những sự việc đáng tiếc xảy ra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.