Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận người đàn ông vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng quanh rốn, buồn nôn và nôn nhiều lần, chất nôn gồm thức ăn và dịch dạ dày. Trước đó khoảng một giờ, người này đã ăn canh tự nấu từ củ ấu tàu.

Sau khi nhập viện không lâu, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tê bì chân tay, tê miệng lưỡi, hồi hộp, đánh trống ngực, đây là những biểu hiện điển hình của ngộ độc ấu tàu.

Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc ấu tàu, nhanh chóng triển khai các biện pháp xử trí theo phác đồ, đồng thời theo dõi sát các rối loạn tim mạch và thần kinh. Hiện bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Nam bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng liên tục tiếp nhận các trường hợp ngộ độc ấu tàu, trong đó có những ca diễn biến nhanh, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người dân tự ý sử dụng hoặc chế biến ấu tàu làm thực phẩm, thuốc theo kinh nghiệm truyền miệng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo, ấu tàu (còn gọi là củ ô đầu) là dược liệu chứa độc tố mạnh, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm khi chưa được chế biến đúng quy trình chuyên môn. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau ăn, người dân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, tránh tự điều trị tại nhà vì có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Xe cứu thương tông container, một người đàn ông phải vào BV Chợ Rẫy cấp cứu Một bệnh nhân 75 tuổi phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội.

Bé gái cấp cứu vì đau bụng, bác sĩ phát hiện dị tật tồn tại hơn 10 năm Bé gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, 2 ngày gần như không thể tiểu tiện. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị tât ở vùng kín dẫn tới tổn thương hệ tiết niệu.