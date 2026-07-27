Gần đây, Khalsa, một chủ sở hữu xe điện đến từ Pune, Maharashtra (Ấn Độ) đã chia sẻ kinh nghiệm sở hữu không chỉ một, không hai, mà tổng cộng là 3 chiếc ô tô điện và hơn 15 chiếc xe tay ga điện.

Những chiếc ô tô điện của ông gồm Tata Nexon EV Prime, MG ZS EV và BYD Atto 3. Trong khi đó, dàn xe máy điện có các mẫu như TVS iQube, Bajaj Chetak, Hero Photon LP và Okinawa.

Bắt đầu với xe máy điện, rồi chuyển sang ô tô điện

Trong một video được kênh Electric Vehicle News Hindi đăng tải, ông Harjeet Singh Khalsa cho biết mình hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc và là một trong những người sử dụng xe điện khá sớm tại Ấn Độ.

Chiếc xe điện đầu tiên ông Khalsa sở hữu là xe đạp điện, sau đó chuyển sang Hero Photon LP, một trong những mẫu xe máy điện đầu tiên tại thị trường này. Sau nhiều năm sử dụng, chiếc Hero Photon LP hiện vẫn được nhân viên của ông dùng để đi làm hằng ngày.

Trước khi dùng ô tô điện, ông Khalsa đã sở hữu 15 chiếc xe máy điện.

Đến tháng 1/2021, ông mua chiếc ô tô điện đầu tiên là Tata Nexon EV Prime. Sau khoảng 5 năm, xe đã lăn bánh hơn 62.000 km.

Do gặp một số vấn đề trong quá trình sử dụng Nexon EV, ông tiếp tục mua MG ZS EV vào tháng 2/2024. Đến nay, chiếc xe đã chạy khoảng 50.000 km.

Đầu năm 2026, ông bổ sung thêm BYD Atto 3 và mới sử dụng được hơn 12.000 km.

Theo ông Khalsa, gia đình đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 18 kW để phục vụ việc sạc xe.

Nguồn điện này đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày, giúp chi phí sạc giảm xuống gần như bằng 0. Ông cho rằng việc kết hợp điện mặt trời với xe điện là giải pháp hiệu quả để giảm đáng kể chi phí vận hành.

Chia sẻ về khả năng vận hành, ông cho biết cả ba mẫu xe ô tô đều có quãng đường thực tế thấp hơn thông số do nhà sản xuất công bố, nhưng mức chênh lệch không giống nhau.

Với Tata Nexon EV Prime, xe chỉ di chuyển khoảng 200-220 km sau mỗi lần sạc, thấp hơn đáng kể so với mức công bố khoảng 312-320 km.

MG ZS EV được hãng công bố có thể đi 435-440 km, nhưng thực tế đạt khoảng 360-370 km.

Trong khi đó, BYD Atto 3 cho kết quả tốt nhất. Mẫu xe này có thể chạy gần 450 km mỗi lần sạc đầy, trong khi thông số công bố là khoảng 500 km.

Khi được hỏi đâu là mẫu xe đáng mua nhất, ông Khalsa cho rằng mỗi chiếc đều có ưu điểm riêng.

Bảo dưỡng rẻ hơn xe xăng, nhưng hậu mãi rất quan trọng

Theo ông Khalsa, chi phí bảo dưỡng ô tô điện thấp hơn đáng kể so với xe chạy xăng hoặc diesel nhờ ít chi tiết cần bảo trì định kỳ.

Dù vậy, ông cho rằng chất lượng dịch vụ hậu mãi vẫn là yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng.

Cuối cùng, Khalsa đưa ra lời khuyên về cách lái xe điện. Ông nhấn mạnh rằng phong cách lái xe có tác động lớn đến hiệu suất pin. Khalsa cho biết thay vì nhấn ga mạnh, người lái nên sử dụng chân ga một cách nhẹ nhàng và tăng tốc từ từ.

Ông cũng đề cập rằng hệ thống điều hòa không khí nên được sử dụng một cách hợp lý, không nên hạ nhiệt độ và để quạt chạy ở tốc độ tối đa. Theo ông, những thói quen đơn giản này giúp cải thiện quãng đường di chuyển và cũng giúp bảo vệ tuổi thọ pin về lâu dài.

Theo Cartoq

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