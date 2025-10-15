Tại Quảng Ninh, một người đàn ông được người dân phát hiện nằm bất động cạnh chân cột điện. Khi lại gần kiểm tra, họ nhận thấy nạn nhân đã tử vong.
Ngày 15/10, Chủ tịch UBND phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa có một người tử vong cạnh chân cột điện.
Cụ thể, vào lúc 13h30 cùng ngày, người dân phát hiện anh N.V.H (SN 1994, quê ở tỉnh Hưng Yên) nằm bất tỉnh tại chân cột điện thuộc khu Tân Mai, phường Đông Mai.
Anh H. đang làm việc tại Công ty 289 Hà Nội, được giao nhiệm vụ đập gốc, thu hồi cột điện trên địa bàn phường. Khi lực lượng y tế có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong.
Qua kiểm tra, anh H. mặc trang phục lao động đặc thù của ngành điện, trên xe máy có nhiều dụng cụ phục vụ cho công việc sửa chữa, kỹ thuật. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Quảng Yên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.