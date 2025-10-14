XEM CLIP:

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người gồm: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 5, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định khám, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris (TPHCM), khiến chị P.T.T.D. (sinh năm 1993) tử vong.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua) gồm: Phạm Thị Quyên, Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương, Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/5, chị D. đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để sử dụng một số dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp, được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm, thu thập hồ sơ y tế, trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong và xác minh tình trạng hành nghề của các cá nhân tham gia phẫu thuật.

Kết quả điều tra xác định, trong ê kíp phẫu thuật có nhiều sai phạm nghiêm trọng về điều kiện hành nghề y. Cụ thể, Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề, nhưng vẫn trực tiếp tham gia ca phẫu thuật.

Công an xác định, các thành viên ê kíp đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D. Từ cơ sở đó, Công an đã khởi tố 5 người nói trên và đang được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình tiếp nhận, tư vấn, thực hiện và quản lý hoạt động phẫu thuật tại cơ sở thẩm mỹ nói trên.

Công an TPHCM cũng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris trong vụ việc, nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

“Mọi hành vi vi phạm quy định y tế, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, tính mạng người dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân cần thận trọng, chỉ thực hiện dịch vụ làm đẹp tại các cơ sở được cấp phép đầy đủ, có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn,” – đại diện Công an TPHCM khuyến cáo.