Tối 30/11, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tiếp nhận bệnh nhân nam sinh năm 1976 được chuyển đến từ một phòng khám đa khoa trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, huyết áp 0/0, mạch 0, SpO2 0%.

Gia đình cho hay, trong lúc đang ngồi nhậu, người đàn ông đột ngột gục xuống và bất tỉnh. Bệnh nhân chưa từng đi khám nên người thân không rõ ông có bệnh nền hay nguy cơ tim mạch nào trước đó.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết đây là trường hợp không hiếm trong cấp cứu: Đột tử ngay tại bàn nhậu.

Rượu bia không chỉ gây hại gan như nhiều người vẫn nghĩ. Ở nam giới trung niên - nhóm uống rượu bia phổ biến nhất, các nguy cơ diễn tiến rất nhanh, bệnh nhân thường không kịp đến bệnh viện.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân nhưng không thành công, người bệnh đã tử vong ngoại viện. Ảnh: BSCC.

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng việc uống rượu bia nhiều hoặc thường xuyên có thể gây tổn thương tim và dẫn đến các bệnh về cơ tim mạch, đồng thời làm tăng huyết áp - một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Uống từ 4 ly trở lên đối với nữ và 5 ly trở lên đối với nam trong vài giờ có thể dẫn đến đột quỵ, loạn nhịp tim và có thể gây ra đột tử.

Theo bác sĩ Tuệ, 2 sai lầm chết người trên bàn nhậu gồm:

- Nhiều người thường chủ quan khi thấy ai đó gục xuống, nghĩ rằng chỉ là “say rượu” trong khi không ít trường hợp là đột tử.

- Các trường hợp tử vong đáng tiếc xảy ra chỉ vì người xung quanh chờ đợi hoặc đưa bệnh nhân đi viện mà không thực hiện ép tim ngoài lồng ngực - kỹ năng đơn giản nhưng quyết định cơ hội sống.

Bác sĩ Tuệ cảnh báo, nếu người đang nhậu đột nhiên gục xuống, không thở, không đáp ứng, phải gọi 115 và ép tim ngay. Người dân cần trang bị kỹ năng ép tim cơ bản (CPR) có thể cứu sống người bệnh.

Ông khuyến cáo mọi người hạn chế rượu bia, đặc biệt ở tuổi trung niên - nhóm nguy cơ cao về tim mạch. Mỗi người cần có thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.

Ngoài ra, mọi người nên kiểm tra huyết áp, đường máu, để kịp thời chữa trị các bệnh thường gây suy vành như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường... Nhiều người bị tăng huyết áp mà không biết dễ dẫn đến đột tử khi uống thêm chút bia rượu.

Bác sĩ cũng cảnh báo những bất cập trong xử trí cấp cứu ban đầu tại một số phòng khám tư như không thực hiện ép tim chất lượng cao theo chuẩn ACLS. Nhân viên y tế dùng adrenaline không phù hợp hướng dẫn và không thiết lập đường thở tối ưu, thiếu theo dõi monitor. Bệnh nhân đã mất mạch kéo dài nhưng vẫn chuyển viện, tiềm ẩn nguy cơ tử vong trên đường.

Theo bác sĩ Tuệ, đây là bài học quan trọng cho các cơ sở y tế: Chỉ khi tuân thủ Hướng dẫn hồi sức tim phổi của Bộ Y tế mới có thể bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

