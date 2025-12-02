Mỗi sáng, tôi uống khoảng 200ml cà phê đen để tỉnh táo. Tôi đọc trên mạng thấy có nhiều người uống xong ly cà phê thì tăng huyết áp đột ngột, thậm chí đột quỵ. Tôi đang bị tăng huyết áp, dùng thuốc mỗi ngày nên lo lắng dùng cà phê có tăng nguy cơ này không? Xin chuyên gia tư vấn! (Trần Thành - 41 tuổi, Hoàng Liệt, Hà Nội).

Bác sĩ Phan Ngọc Thảo, Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tư vấn:

Mối tương quan giữa cà phê và sức khỏe con người luôn là một chủ đề thú vị trong những thập kỷ gần đây bởi vì nhiều quan niệm sai lầm về tác dụng cà phê đối với sức khỏe.

Thực tế, chúng tôi cũng gặp nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng váng, hồi hộp, huyết áp tăng kịch phát ngay sau khi dùng lượng lớn cà phê, đặc biệt là cà phê pha đậm. Tình trạng này xuất hiện rõ rệt hơn ở những người vốn bị tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim.

Caffeine trong cà phê có khả năng kích thích hệ tim mạch. Khi hấp thu quá mức, cơ thể phản ứng bằng triệu chứng tim đập nhanh, bồn chồn, run rẩy, khó ngủ hoặc hồi hộp. Đây đều là dấu hiệu cảnh báo hệ tim mạch đang chịu áp lực và có nguy cơ kích hoạt các biến cố không mong muốn.

Theo các chuyên gia nội tim mạch, uống 1-2 ly nhỏ cà phê mỗi ngày nhìn chung là an toàn. Với người bệnh tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim, việc sử dụng quá nhiều cà phê có thể làm huyết áp tăng đột ngột, tim đập nhanh và gia tăng nguy cơ khởi phát đột quỵ. Họ nên giảm lượng caffeine, chuyển sang loại cà phê nhẹ hoặc hạn chế sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, không nên uống cà phê khi đang đói vì caffeine có thể làm tăng tiết acid dạ dày và khiến cơ thể bị kích thích mạnh hơn. Việc dùng cà phê quá sát giờ ngủ cũng dễ gây mất ngủ, từ đó làm tăng căng thẳng và ảnh hưởng xấu tới huyết áp.

Cà phê không phải là yếu tố nguy hiểm. Tác dụng của cà phê phụ thuộc vào từng cá nhân vì cần phải xem xét tổng thể nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính hoặc cấu trúc di truyền.

Điều đáng lo ngại nằm ở thói quen sử dụng thiếu kiểm soát. Khi hiểu rõ cơ địa và tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời điều chỉnh lượng tiêu thụ hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục thưởng thức cà phê mỗi ngày mà vẫn bảo đảm an toàn cho hệ tim mạch và hạn chế nguy cơ đột quỵ.