Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân cho biết tại bệnh viện nơi ông công tác vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.T. (68 tuổi, Yên Định, Thanh Hóa) trong tình trạng rét run, mệt mỏi kéo dài. Theo người nhà, trước khi nhập viện vài ngày, bệnh nhân sốt cao, người lả đi.

Khi vào viện, thân nhiệt bệnh nhân đã trở về mức bình thường nhưng vẫn sợ lạnh, run bần bật. Các bác sĩ ghi nhận ông T. có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại: Da mặt xạm đen pha ánh vàng, lơ mơ, tiểu tiện không tự chủ, tim đập nhanh 120 lần/phút, bụng chướng nhẹ, ấn tức vùng gan.

“Người nhà cho biết bệnh nhân có tình trạng này vài ngày nay. Chúng tôi chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy men gan và mật trong máu tăng rất cao, đồng thời phát hiện có nồng độ cồn trong máu”, TS Quan Thế Dân cho biết.

Lạm dụng rượu, bia - thủ phạm hàng đầu gây ra viêm gan. Ảnh: VNN

Khi được hỏi kỹ hơn, gia đình mới thừa nhận bệnh nhân có tiền sử uống rượu kéo dài nhiều năm, trung bình mỗi ngày khoảng nửa lít. Chỉ đến khi mệt quá, ông mới ngừng uống vài ngày trước đó.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan cấp do rượu. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành truyền dịch và sử dụng thuốc giải độc gan. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo hơn, hết rét run. Sau 3 ngày, tình trạng mệt mỏi giảm rõ rệt, da mặt sáng hơn, nhịp tim trở về bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan đang giảm dần.

Theo TS Quan Thế Dân, cùng thời điểm đó, khoa còn tiếp nhận một bệnh nhân khác trong tình trạng nặng hơn - xơ gan cổ trướng. Điểm chung của cả hai trường hợp là lạm dụng rượu bia kéo dài.

Rượu bia - nguyên nhân hàng đầu gây viêm gan

Chia sẻ thêm về tình trạng viêm gan do rượu, PGS.TS.BS Trần Việt Tú, chuyên gia Trung tâm Công nghệ cao, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết, gan là cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ thể, đảm nhiệm chức năng chuyển hóa, tổng hợp và đào thải độc tố. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ người mắc các bệnh lý về gan, đặc biệt là viêm gan, đang gia tăng nhanh chóng, trong đó rượu bia là nguyên nhân hàng đầu.

“Viêm gan do rượu là tình trạng tổn thương viêm gan tiến triển do sử dụng rượu trong thời gian dài. Đây là bệnh phổ biến ở Việt Nam”, PGS Tú nhấn mạnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nam giới chỉ cần uống 40ml rượu 30 độ mỗi ngày, kéo dài trong khoảng 5 năm, nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng đã rất cao. Khi rượu được đưa vào cơ thể, gan phải hoạt động liên tục để chuyển hóa cồn, lâu dần dẫn tới hoại tử tế bào gan, gan nhiễm mỡ và hình thành các tổ chức xơ.

Ở giai đoạn đầu, gan vẫn có khả năng tự tái tạo. Tuy nhiên, nếu việc uống rượu tiếp diễn trong thời gian dài, các mô sẹo (vốn không có chức năng chuyển hóa) sẽ dần thay thế mô gan khỏe mạnh. Đây chính là nguyên nhân khiến chức năng gan suy giảm, tiến tới xơ gan không thể đảo ngược, giai đoạn cuối của bệnh gan do rượu.

"Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi gan đã bị hủy hoại nặng nề, không còn khả năng phục hồi", PGS Tú nói. Ông nhấn mạnh để bảo vệ lá gan, điều quan trọng nhất là "giảm tối đa các yếu tố độc hại, đặc biệt là rượu bia".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên sử dụng 1 đơn vị cồn mỗi ngày, tương đương khoảng 270ml bia, 125ml rượu vang hoặc 25ml rượu mạnh. Việc uống vượt ngưỡng này được xem là lạm dụng cồn, gây tổn hại nghiêm trọng cho gan và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Đặc biệt trong bối cảnh cuối năm nhiều cuộc liên hoan, tổng kết diễn ra, các chuyên gia cảnh báo thay vì “ép nhau uống cho vui”, mỗi người cần chủ động nói không với rượu bia, lắng nghe cơ thể và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để tránh những hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe.