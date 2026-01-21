Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, bệnh nhân là ông V.V.C. (68 tuổi, trú tại phường Tuần Châu, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng chấn thương dập nát phức tạp ngón II và III bàn tay trái do tai nạn lao động. Trong đó, đốt 2 ngón tay trỏ bị đứt gần rời, nguy cơ phải cắt cụt rất cao.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định ngón III đứt hoàn toàn hệ thống gân gấp nông - sâu; ngón II đứt gần rời ngang đốt 2, chỉ còn dính một cầu da mỏng ở mặt mu, mất hoàn toàn mạch máu và thần kinh nuôi dưỡng đầu xa của ngón tay.

Các bác sĩ tiến hành vi phẫu nối mạch máu, thần kinh siêu nhỏ. Ảnh: BVCC

Trước tổn thương nghiêm trọng của ông C, kíp trực nhanh chóng sơ cứu, đồng thời hội chẩn chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với mục tiêu xử trí tổn thương xương, phần mềm và quan trọng nhất là bảo tồn chi thể trước nguy cơ hoại tử, cắt cụt.

Ca mổ được triển khai với hai ê-kíp. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các mạch máu và thần kinh siêu nhỏ có đường kính chỉ 0,8-1mm được khâu nối chính xác bằng chỉ chuyên dụng, giúp phục hồi tưới máu cho phần chi gần đứt rời.

Theo các bác sĩ, vi phẫu là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mạch máu tắc, dẫn đến hoại tử chi thể.

Đến nay, sau 7 ngày, các ngón tay của người bệnh đã giảm nề đau, không nhiễm trùng, ngón tay được nối vi phẫu hồng hào, vận động tốt và có cảm giác trở lại. Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ Cao Đức Mạnh cho biết, chấn thương bàn tay chiếm tỷ lệ cao trong tai nạn lao động và sinh hoạt. Việc áp dụng kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh đã mở ra cơ hội nối lại các ngón tay, bàn tay đứt rời với tỷ lệ thành công cao, góp phần bảo tồn chức năng và chất lượng sống cho người bệnh.