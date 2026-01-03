Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận một trường hợp suy thận cấp liên quan trực tiếp đến thói quen tự ý sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, được quảng cáo là “hiệu nghiệm nhanh” trên thị trường.

Bệnh nhân phải đi cấp cứu trong ngày đầu tiên của năm mới do nhiễm trùng bàn chân trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy thận cấp, dù trước đó không xuất hiện các triệu chứng điển hình như phù, tiểu ít hay mệt mỏi rõ rệt.

Bệnh nhân cho biết vài ngày trước khi nhập viện bị đau vùng hông lưng hai bên nên đã tự đi mua thuốc giảm đau về uống. Loại thuốc này có nhãn mác tiếng nước ngoài, không rõ thành phần, nguồn gốc hay liều lượng. Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ phát hiện trên bao bì có ghi tên hoạt chất dexamethasone - một loại corticoid mạnh.

Lọ thuốc được bệnh nhân sử dụng. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, những năm gần đây, nhiều loại thuốc giảm đau được quảng cáo là “thuốc gia truyền”, “thuốc xách tay”, “thuốc truyền thống hiệu nghiệm nhanh” đang được bày bán tràn lan trên mạng xã hội và thị trường tự do. Các sản phẩm này thường được giới thiệu có thể chữa đau xương khớp, đau lưng, thoát vị đĩa đệm, gout… với những lời cam kết như “uống là khỏi”, “không tác dụng phụ”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Nhiều loại thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc đã được phát hiện trộn các hoạt chất giảm đau mạnh, đặc biệt là nhóm kháng viêm không steroid (NSAIDs) hoặc các chất độc với thận. Khi sử dụng kéo dài hoặc dùng liều cao, các thuốc này có thể gây tổn thương thận âm thầm, làm giảm khả năng lọc máu, dẫn đến suy thận cấp hoặc suy thận mạn. Nguy hiểm hơn, suy thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, người bệnh khó nhận biết cho đến khi bệnh trở nặng.

Ngoài ra, một số loại thuốc được quảng cáo là “hiệu quả nhanh” thực chất do trộn corticoid, điển hình như dexamethasone. Nhóm thuốc này có tác dụng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng nếu dùng không kiểm soát có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tuyến thượng thận, loãng xương, tăng đường huyết, làm nặng bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, phù nề, nhiễm trùng nặng do ức chế miễn dịch, viêm loét dạ dày - tá tràng, thậm chí xuất huyết tiêu hóa.

Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện biến chứng khi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, việc người bệnh dễ dàng “sập bẫy” là do thuốc được bán tràn lan, dễ mua, không cần đơn, không cần khám, trong khi quảng cáo lại đánh trúng tâm lý muốn giảm đau nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí.

