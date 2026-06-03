Bệnh nhân là ông H.N.M (58 tuổi, ở Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng.

Nhận định ông M. có nhiều dấu hiệu điển hình của nhiễm liên cầu lợn, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc chỉ định cho người bệnh đặt nội khí quản, lọc máu và sử dụng kháng sinh. Chỉ sau một ngày, bệnh nhân diễn biến xấu, xuất hiện suy đa tạng, đông máu rải rác trong lòng mạch, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Ngô Nam Hải, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, cho biết, nhờ được can thiệp kịp thời, sử dụng kháng sinh ngay trong giờ đầu, kết hợp lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, ông M. dần vượt qua giai đoạn nguy kịch.

"Có thời điểm bệnh nhân hết sốc nhưng lại xuất hiện rối loạn nhịp tim, khi kiểm soát được rối loạn nhịp lại sốc. Đã có lúc chúng tôi nghĩ bệnh nhân khó có thể qua khỏi", bác sĩ Hải cho biết.

Bác sĩ Hải kiểm tra sức khỏe bệnh nhân M. Ảnh: Từ Thành

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng nhiễm trùng hay rối loạn đông máu.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món chưa nấu chín.

Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn nhiễm vi khuẩn này do ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống hoặc tiếp xúc với lợn bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Mắc liên cầu lợn, trường hợp nhẹ có thể nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, nặng có thể có viêm màng não kèm theo mất thính lực; thậm chí có thể sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, các món chưa được nấu chín kỹ hoặc sản phẩm chế biến không đảm bảo vệ sinh; tránh giết mổ, chế biến lợn ốm hoặc nghi mắc bệnh nếu không có bảo hộ lao động.

Khi có biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, ù tai, buồn nôn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.