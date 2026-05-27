Anh H.T. (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) được đưa vào Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay. Trước đó, anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như quên uống nước vì quá tập trung vào công việc.

Anh H. chủ quan cho rằng bản thân “chịu nhiệt tốt”. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine thước đo chức năng lọc của thận tăng vọt lên 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần bình thường, cảnh báo tình trạng suy thận cấp nguy hiểm.

Thạc sĩ, bác sĩ Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, có nguy cơ phải lọc máu cấp cứu nếu đến muộn hơn.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong đợt nắng nóng. Ảnh: P.Thúy.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, bù dịch kịp thời, chức năng thận của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, số ca suy thận cấp do mất nước lại gia tăng, trong đó không ít trường hợp là người trẻ khỏe mạnh. Khi làm việc nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không bù nước kịp thời, lượng máu nuôi thận sẽ giảm mạnh, làm tổn thương chức năng lọc của thận.

Ngoài ra, vận động quá sức trong thời tiết oi bức còn có thể gây hủy cơ vân. Các chất độc giải phóng từ cơ đi vào máu sẽ gây tắc nghẽn ống thận và nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

Bác sĩ Huyền cảnh báo người dân cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu nguy hiểm sau khi đi nắng hoặc làm việc ngoài trời lâu: Tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn hoặc lơ mơ. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang mất nước nặng hoặc thận đã bị tổn thương.

Để bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, chuyên gia khuyến cáo người dân cần uống nước chủ động, không đợi khát mới uống đặc biệt người làm việc ngoài trời nắng; hạn chế làm việc ngoài trời từ 10h đến 16h và nghỉ ngơi ngay khi cơ thể có dấu hiệu quá nóng hoặc kiệt sức.

