Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký công văn hoả tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur liên quan việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng xuất nhập cảnh rà soát hành khách trở về từ vùng dịch, khuyến cáo người dân tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và chủ động liên hệ cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Ebola phải lập tức thực hiện cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm, chẩn đoán xác định.

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng theo các tình huống diễn biến dịch; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra cũng là yêu cầu được Bộ Y tế đưa ra với các địa phương.

Với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Parteur, Bộ Y tế yêu cầu rà soát, củng cố đội đáp ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ, mắc tại các địa phương.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định tình hình dịch bệnh do virus Ebola (bệnh Ebola) tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Từ 4 nhân viên y tế tử vong do mắc Ebola được ghi nhận vào đầu tháng 5, Congo liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc, tử vong. Đến ngày 22/5, đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ năm 1976.

Nhân viên y tế ứng phó đợt bùng phát Ebola tại Congo. Ảnh: Africa CDC

Tại Uganda, trong hai ngày 15-16/5 ghi nhận 2 trường hợp bệnh xâm nhập từ Congo, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Ngày 17/5, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại 2 quốc gia này là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC).

Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, đánh giá quy mô thực sự của đợt bùng phát nhiều khả năng lớn hơn do việc phát hiện chậm trễ và các hoạt động điều tra dịch vẫn đang được tiến hành.

Hiện tại, WHO đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh ở mức độ rất cao ở cấp quốc gia (tại Congo và Uganda), ở mức cao ở khu vực châu Phi (do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế) và ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam; và dịch bệnh không phải là một tình trạng khẩn cấp đại dịch.

Lãnh đạo Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với những người đi và đến vùng có dịch như Congo. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc bệnh hoặc dịch tiết của người bệnh, thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân và theo dõi sức khỏe sau khi trở về từ vùng dịch.

"Những trường hợp có biểu hiện sốt, mệt mỏi hoặc dấu hiệu bất thường sau khi nhập cảnh từ vùng dịch cần đến cơ sở y tế sớm và khai báo rõ lịch trình di chuyển để được theo dõi, xử lý kịp thời", ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, khuyến cáo.

Ebola chủ yếu lây qua tiếp xúc gần, trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc người đã tử vong vì bệnh. Nếu thực hiện tốt các biện pháp bảo hộ cá nhân và kiểm soát nhiễm khuẩn thì nguy cơ lây lan không cao.